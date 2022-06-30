https://arabic.sputniknews.com/20220630/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-جونسون-1064459503.html
الكرملين يعلق على تصريحات جونسون
الكرملين يعلق على تصريحات جونسون
قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أدلى بالكثير من التصريحات بعضها فظيعة بالمضمون. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T11:58+0000
2022-06-30T11:58+0000
2022-06-30T11:58+0000
روسيا
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وقال بيسكوف ردا على طلب من الصحفيين "أنت تعلم أن جونسون يدلي بالكثير من التصريحات المختلفة، الناجحة، وأقل نجاحا، وفاشلة تماما، ووحشية في محتواها".مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات لن تؤثر على قرار الكرملين. وفي وقت سابق قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن بوتين تلقى دعوة من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لحضور قمة مجموعة العشرين شخصيًا. في الوقت نفسه، حسب قوله، لا يوجد قرار نهائي بشأن مستوى التمثيل الذي ستشارك به روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين يعلق على تصريحات جونسون
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قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أدلى بالكثير من التصريحات بعضها فظيعة بالمضمون.
وقال بيسكوف ردا على طلب من الصحفيين "أنت تعلم أن جونسون يدلي بالكثير من التصريحات المختلفة، الناجحة، وأقل نجاحا، وفاشلة تماما، ووحشية في محتواها".
علق بيسكوف على دعوة جونسون إلى "مقاطعة قمة مجموعة العشرين" والبيان أنه "سيصاب بالدهشة إذا جاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا".
مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات لن تؤثر على قرار الكرملين. وفي وقت سابق قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن بوتين تلقى دعوة من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لحضور قمة مجموعة
العشرين شخصيًا.
في الوقت نفسه، حسب قوله، لا يوجد قرار نهائي بشأن مستوى التمثيل الذي ستشارك به روسيا.