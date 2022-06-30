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المخابرات الروسية: بولندا تعمل على مشروع إنشاء "دولة بالوكالة" في أوكرانيا
المخابرات الروسية: بولندا تعمل على مشروع إنشاء "دولة بالوكالة" في أوكرانيا
تعمل بولندا على مشروع إنشاء دولة بالوكالة غربي أوكرانيا، والتي ستكون "تحت حماية" القوات المسلحة البولندية، حسبما أفاد جهاز المخابرات الخارجية الروسية. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T12:34+0000
2022-06-30T12:34+0000
أخبار أوكرانيا
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وبحسب جهاز المخابرات الخارجية الروسية، فإنه في الظروف" الحرجة " الناشئة، فإنهم في وارسو يميلون إلى الحاجة إلى تجاوز النشر المخطط مسبقا لـ" وحدة حفظ السلام "البولندية غربي أوكرانيا.بالإضافة إلى ذلك، حددت الخدمة: "في الوقت نفسه، يتم النظر في مشروع لتشكيل منطقة عازلة "من المناطق الوسطى في أوكرانيا، والتي وفقًا للبولنديين، ستسمح لهم بتجنب الصدام المباشر غير المرغوب فيه مع روسيا.وقال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، إن القيادة البولندية بدأت في وضع سيناريوهات لتقسيم أوكرانيا بحكم الأمر الواقع.وأضاف أن السلطات البولندية مقتنعة بأن الولايات المتحدة وبريطانيا ستضطران إلى دعم خطة تقسيم أوكرانيا.
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أخبار أوكرانيا

المخابرات الروسية: بولندا تعمل على مشروع إنشاء "دولة بالوكالة" في أوكرانيا

12:34 GMT 30.06.2022
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defenseجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية "رقم 21" البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022
جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية رقم 21 البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defense
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تعمل بولندا على مشروع إنشاء دولة بالوكالة غربي أوكرانيا، والتي ستكون "تحت حماية" القوات المسلحة البولندية، حسبما أفاد جهاز المخابرات الخارجية الروسية.
وبحسب جهاز المخابرات الخارجية الروسية، فإنه في الظروف" الحرجة " الناشئة، فإنهم في وارسو يميلون إلى الحاجة إلى تجاوز النشر المخطط مسبقا لـ" وحدة حفظ السلام "البولندية غربي أوكرانيا.

ويجري العمل على خيار لإنشاء دولة بالوكالة تسيطر عليها بولندا شرق كريسي، والتي ستكون "تحت حماية" القوات المسلحة البولندية.

بالإضافة إلى ذلك، حددت الخدمة: "في الوقت نفسه، يتم النظر في مشروع لتشكيل منطقة عازلة "من المناطق الوسطى في أوكرانيا، والتي وفقًا للبولنديين، ستسمح لهم بتجنب الصدام المباشر غير المرغوب فيه مع روسيا.
وقال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، إن القيادة البولندية بدأت في وضع سيناريوهات لتقسيم أوكرانيا بحكم الأمر الواقع.
وأضاف أن السلطات البولندية مقتنعة بأن الولايات المتحدة وبريطانيا ستضطران إلى دعم خطة تقسيم أوكرانيا.
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