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المركزي الروسي يطرح ورقة نقدية جديدة من فئة 100 روبل... فيديو
المركزي الروسي يطرح ورقة نقدية جديدة من فئة 100 روبل... فيديو
أصدر بنك روسيا المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة 100 روبل، طبعت صورة موسكو على الوجه الأمامي منها فيما وضعت صورة لنصب تذكاري على الوجه الخلفي. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T11:06+0000
2022-06-30T11:07+0000
روسيا
اقتصاد
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قال نائب رئيس البنك المركزي سيرغي بيلوف خلال العرض، تم وضع برج سباسكايا من كرملين موسكو، وحديقة زاريادي وأبراج أوستانكينو وشوخوف، ومبنى جامعة موسكو الحكومية على الوجه الأمامي.مضيفا أن الصورة الرئيسية للوجه الخلفي كان صورة للنصب التذكاري من مدينة رجيف، وهو لجندي سوفييتي، ويعتبر أكبر نصب تذكاري أقيم في روسيا الحديثة، وتم افتتاحه منذ عامين في منطقة تفير.وسيتم طلاء الأوراق النقدية الجديدة بمادة خاصة لتطيل من عمر خدمتها بمقدار الثلث، كما وسيتم تمييز الأوراق النقدية برمز QR، وبعد ذلك سيكون من الممكن قراءة وصف مفصل للزخرفة والمجمع الأمني ​​للأوراق النقدية. بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر الأوراق النقدية الخاصة بتطبيق الهاتف المحمول من بنك روسيا للتنزيل في المستقبل القريب.وفي وقت سابق تم إطلاق تطبيق خاص على الهاتف الذكي يسمح بالتعرف على الأوراق النقدية من فئتي 200 و2000 روبل، ويكشف تزويرها حيث بمجرد تشغيل التطبيق على الهاتف ووضع الكاميرا على الورقة النقدية تظهر رسومات ثلاثية الأبعاد تم طباعتها على فئتي هذه الأوراق.هذا وسيتم تحديث الأوراق النقدية المتبقية من عينة 1997 في الفترة 2022- 2025. وبالتالي، سيتم تداول 1000 و5000 روبل المحدثين في عام 2023، و500 روبل في عام 2024، و 10 و50 روبل في عام 2025.
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روسيا, اقتصاد

المركزي الروسي يطرح ورقة نقدية جديدة من فئة 100 روبل... فيديو

11:06 GMT 30.06.2022 (تم التحديث: 11:07 GMT 30.06.2022)
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصورالمركزي الروسي يطرح ورقة نقدية جديدة من فئة 100 روبل
المركزي الروسي يطرح ورقة نقدية جديدة من فئة 100 روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
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أصدر بنك روسيا المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة 100 روبل، طبعت صورة موسكو على الوجه الأمامي منها فيما وضعت صورة لنصب تذكاري على الوجه الخلفي.
قال نائب رئيس البنك المركزي سيرغي بيلوف خلال العرض، تم وضع برج سباسكايا من كرملين موسكو، وحديقة زاريادي وأبراج أوستانكينو وشوخوف، ومبنى جامعة موسكو الحكومية على الوجه الأمامي.
مضيفا أن الصورة الرئيسية للوجه الخلفي كان صورة للنصب التذكاري من مدينة رجيف، وهو لجندي سوفييتي، ويعتبر أكبر نصب تذكاري أقيم في روسيا الحديثة، وتم افتتاحه منذ عامين في منطقة تفير.
وسيتم طلاء الأوراق النقدية الجديدة بمادة خاصة لتطيل من عمر خدمتها بمقدار الثلث، كما وسيتم تمييز الأوراق النقدية برمز QR، وبعد ذلك سيكون من الممكن قراءة وصف مفصل للزخرفة والمجمع الأمني ​​للأوراق النقدية. بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر الأوراق النقدية الخاصة بتطبيق الهاتف المحمول من بنك روسيا للتنزيل في المستقبل القريب.

وقال بيلوف إن بنك روسيا لا يفكر بإصدار ورقة نقدية من فئة 10 آلاف روبل، ردا على سؤال حول هذا الأمر.

وفي وقت سابق تم إطلاق تطبيق خاص على الهاتف الذكي يسمح بالتعرف على الأوراق النقدية من فئتي 200 و2000 روبل، ويكشف تزويرها حيث بمجرد تشغيل التطبيق على الهاتف ووضع الكاميرا على الورقة النقدية تظهر رسومات ثلاثية الأبعاد تم طباعتها على فئتي هذه الأوراق.
هذا وسيتم تحديث الأوراق النقدية المتبقية من عينة 1997 في الفترة 2022- 2025. وبالتالي، سيتم تداول 1000 و5000 روبل المحدثين في عام 2023، و500 روبل في عام 2024، و 10 و50 روبل في عام 2025.
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