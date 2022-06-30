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https://arabic.sputniknews.com/20220630/المستشار-الألماني-يتعرض-لموجة-انتقادات-بسبب-إجابته-عن-سؤال-حول-أمن-أوكرانيا-1064447016.html
المستشار الألماني يتعرض لموجة انتقادات بسبب إجابته عن سؤال حول أمن أوكرانيا
المستشار الألماني يتعرض لموجة انتقادات بسبب إجابته عن سؤال حول أمن أوكرانيا
عجت وسائل التواصل الاجتماعي بانتقادات للمستشار الألماني، أولاف شولتز، وذلك على إثر إجابة له عن سؤال في مؤتمر صحفي حول أوكرانيا. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T08:40+0000
2022-06-30T08:40+0000
أخبار أوكرانيا
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ووفقا لموقع دويتشه فيله الألماني، فقد تم اتهام شولتز بـ "العجرفة"، بسبب الطريقة التي أجاب من خلالها على صحفية من الموقع (دويتشه فيله)، خلال المؤتمر الصحفي الختامي لقمة مجموعة السبع، والذي تم عقده في إلماو البافاري.الصحفية روزاليا رومانيك، سألت شولتز عن طبيعة ما تم الحديث عنه في مؤتمر مجموعة السبع، من تقديم ضمانات أمنية إلى أوكرانيا، طالبة تحديد هذه الضمانات.لكن رد شولتز لم يحمل أي تحديد، كل ما قاله "نعم".. ثم أعقبها بفترة صمت، ثم قال "يمكنني ذلك"، ثم صمت مرة أخرى، ثم ختم رده ضاحكا وهو يقول "هذا كل شيء".وقالت: "بطبيعة الحال لا يسعني إلا أن أنفي هذا الاتهام في هذا الموضع"، مؤكدة أن شولتز "أجاب عدة مرات بشكل مفصل عن السؤال بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا فيما يتعلق بمجموعة السبع، وأنه قال كل ما يمكن قوله في الوقت الراهن عن هذا الموضوع.
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أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا

المستشار الألماني يتعرض لموجة انتقادات بسبب إجابته عن سؤال حول أمن أوكرانيا

08:40 GMT 30.06.2022
© AFP 2022 / John Macdougallلافتات لوزير المالية الألماني أولاف شولتز، ونائب المستشارة ومرشح الديمقراطيين الاجتماعيين (SPD) لمنصب المستشار قبل مناظرة تلفزيونية انتخابية في برلين في 12 سبتمبر 2021، قبل الانتخابات العامة التي ستجرى في 26 سبتمبر 2021.
لافتات لوزير المالية الألماني أولاف شولتز، ونائب المستشارة ومرشح الديمقراطيين الاجتماعيين (SPD) لمنصب المستشار قبل مناظرة تلفزيونية انتخابية في برلين في 12 سبتمبر 2021، قبل الانتخابات العامة التي ستجرى في 26 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© AFP 2022 / John Macdougall
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عجت وسائل التواصل الاجتماعي بانتقادات للمستشار الألماني، أولاف شولتز، وذلك على إثر إجابة له عن سؤال في مؤتمر صحفي حول أوكرانيا.
ووفقا لموقع دويتشه فيله الألماني، فقد تم اتهام شولتز بـ "العجرفة"، بسبب الطريقة التي أجاب من خلالها على صحفية من الموقع (دويتشه فيله)، خلال المؤتمر الصحفي الختامي لقمة مجموعة السبع، والذي تم عقده في إلماو البافاري.
الصحفية روزاليا رومانيك، سألت شولتز عن طبيعة ما تم الحديث عنه في مؤتمر مجموعة السبع، من تقديم ضمانات أمنية إلى أوكرانيا، طالبة تحديد هذه الضمانات.
لكن رد شولتز لم يحمل أي تحديد، كل ما قاله "نعم".. ثم أعقبها بفترة صمت، ثم قال "يمكنني ذلك"، ثم صمت مرة أخرى، ثم ختم رده ضاحكا وهو يقول "هذا كل شيء".

وأمام الانتقادات التي تم توجيهها لشولتز، اضطرت الحكومة الألمانية لتوضيح الموقف، حيث خرجت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية كريستيانا هوفمان، أمس الأربعاء، لتنفي هذه الاتهامات.

وقالت: "بطبيعة الحال لا يسعني إلا أن أنفي هذا الاتهام في هذا الموضع"، مؤكدة أن شولتز "أجاب عدة مرات بشكل مفصل عن السؤال بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا فيما يتعلق بمجموعة السبع، وأنه قال كل ما يمكن قوله في الوقت الراهن عن هذا الموضوع.
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