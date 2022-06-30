عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220630/الناتو-يعلن-تقديم-مساعدات-دفاعية-لعدد-من-الدول-العربية-1064461041.html
الناتو يعلن تقديم مساعدات دفاعية لعدد من الدول العربية
الناتو يعلن تقديم مساعدات دفاعية لعدد من الدول العربية
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، تقديم مساعدات دفاعية لكل من تونس وموريتانيا والأردن. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T12:36+0000
2022-06-30T12:36+0000
العالم
الناتو
مساعدات
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055276130_0:38:3307:1898_1920x0_80_0_0_f66c53c8d1acb3d98d67c2433fefa57b.jpg
وقال ستولتنبرغ في كلمة له خلال أشغال اليوم الثاني من قمة أعضاء الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد "اليوم أظهرنا تقدمنا في مكافحة الإرهاب في كل أشكاله ومظاهره، وجددنا تأكدينا على واجبنا في موصلة الكفاح بتصميم وتكافل بما في ذلك مشاركة الأعمال الاستخباراتية ودعم شركائنا".وأضاف "مهمة الناتو في العراق هي منع عودة "داعش" ولقد وافقنا للمرة الأولى على ميزانية دعم للدفاع في موريتانيا من أجل المساعدة في حفظ أمن الحدود ومواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، وكذلك تم تخصيص ميزانية دفاعية لتونس ومواصلة دعم الأردن.وسيعقد الاجتماع القادم لرؤساء دول وحكومات الناتو في عام 2023 في فيلنيوس، حيث قال ستولتنبرغ: "سنلتقي مرة أخرى العام المقبل في فيلنيوس، ليتوانيا".
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055276130_364:0:2944:1935_1920x0_80_0_0_7c9ef46832e1ace3d44f29947b22bd87.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الناتو, مساعدات, أخبار تونس اليوم

الناتو يعلن تقديم مساعدات دفاعية لعدد من الدول العربية

12:36 GMT 30.06.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الذهاب إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، تقديم مساعدات دفاعية لكل من تونس وموريتانيا والأردن.
وقال ستولتنبرغ في كلمة له خلال أشغال اليوم الثاني من قمة أعضاء الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد "اليوم أظهرنا تقدمنا في مكافحة الإرهاب في كل أشكاله ومظاهره، وجددنا تأكدينا على واجبنا في موصلة الكفاح بتصميم وتكافل بما في ذلك مشاركة الأعمال الاستخباراتية ودعم شركائنا".
وأضاف "مهمة الناتو في العراق هي منع عودة "داعش" ولقد وافقنا للمرة الأولى على ميزانية دعم للدفاع في موريتانيا من أجل المساعدة في حفظ أمن الحدود ومواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، وكذلك تم تخصيص ميزانية دفاعية لتونس ومواصلة دعم الأردن.
وسيعقد الاجتماع القادم لرؤساء دول وحكومات الناتو في عام 2023 في فيلنيوس، حيث قال ستولتنبرغ: "سنلتقي مرة أخرى العام المقبل في فيلنيوس، ليتوانيا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала