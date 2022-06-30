https://arabic.sputniknews.com/20220630/الناتو-يعلن-تقديم-مساعدات-دفاعية-لعدد-من-الدول-العربية-1064461041.html
الناتو يعلن تقديم مساعدات دفاعية لعدد من الدول العربية
الناتو يعلن تقديم مساعدات دفاعية لعدد من الدول العربية
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، تقديم مساعدات دفاعية لكل من تونس وموريتانيا والأردن. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T12:36+0000
2022-06-30T12:36+0000
2022-06-30T12:36+0000
العالم
الناتو
مساعدات
أخبار تونس اليوم
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وقال ستولتنبرغ في كلمة له خلال أشغال اليوم الثاني من قمة أعضاء الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد "اليوم أظهرنا تقدمنا في مكافحة الإرهاب في كل أشكاله ومظاهره، وجددنا تأكدينا على واجبنا في موصلة الكفاح بتصميم وتكافل بما في ذلك مشاركة الأعمال الاستخباراتية ودعم شركائنا".وأضاف "مهمة الناتو في العراق هي منع عودة "داعش" ولقد وافقنا للمرة الأولى على ميزانية دعم للدفاع في موريتانيا من أجل المساعدة في حفظ أمن الحدود ومواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، وكذلك تم تخصيص ميزانية دفاعية لتونس ومواصلة دعم الأردن.وسيعقد الاجتماع القادم لرؤساء دول وحكومات الناتو في عام 2023 في فيلنيوس، حيث قال ستولتنبرغ: "سنلتقي مرة أخرى العام المقبل في فيلنيوس، ليتوانيا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الناتو, مساعدات, أخبار تونس اليوم
الناتو يعلن تقديم مساعدات دفاعية لعدد من الدول العربية
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أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، تقديم مساعدات دفاعية لكل من تونس وموريتانيا والأردن.
وقال ستولتنبرغ في كلمة له خلال أشغال اليوم الثاني من قمة أعضاء الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد "اليوم أظهرنا تقدمنا في مكافحة الإرهاب في كل أشكاله ومظاهره، وجددنا تأكدينا على واجبنا في موصلة الكفاح بتصميم وتكافل بما في ذلك مشاركة الأعمال الاستخباراتية ودعم شركائنا".
وأضاف "مهمة الناتو في العراق هي منع عودة "داعش" ولقد وافقنا للمرة الأولى على ميزانية دعم للدفاع في موريتانيا من أجل المساعدة في حفظ أمن الحدود ومواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، وكذلك تم تخصيص ميزانية دفاعية لتونس ومواصلة دعم الأردن.
وسيعقد الاجتماع القادم لرؤساء دول وحكومات الناتو في عام 2023 في فيلنيوس، حيث قال ستولتنبرغ: "سنلتقي مرة أخرى العام المقبل في فيلنيوس، ليتوانيا".