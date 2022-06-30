https://arabic.sputniknews.com/20220630/النعمان-لـسبوتنيك-أعداد-داعش-الإرهابي-في-العراق-حاليا-لا-تتجاوز-2000-عنصر-1064457700.html

النعمان لـ"سبوتنيك": أعداد "داعش" الإرهابي في العراق حاليا لا تتجاوز 2000 عنصر

النعمان لـ"سبوتنيك": أعداد "داعش" الإرهابي في العراق حاليا لا تتجاوز 2000 عنصر

أعلن المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب في العراق صباح النعمان، اليوم الخميس، أن أعداد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي لا تتجاوز الـ 2000 عنصر أو أقل في البلاد،... 30.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-30T11:24+0000

2022-06-30T11:24+0000

2022-06-30T11:24+0000

العالم العربي

تنظيم داعش الإرهابي

العراق

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وقال النعمان في تصريح لوكالة "سبوتنيك" في رد حول أعداد عناصر التنظيم الإرهابي في العراق، "لا نملك إحصائية دقيقة، لكن أعدادهم لا تتجاوز 2000 عنصر أو أقل في العراق حاليا ".وحول قيادات التنظيم الإرهابي قال النعمان "نعم يوجد قيادات للتنظيم الإرهابي في العراق، لكنها ليست قيادات كبيرة بل قيادات بسيطة، والتنظيم في آخر إصدار له بدأ يهتم بساحة أفريقيا أكثر من ساحة العراق وسوريا، ولذلك التنظيم الإرهابي يروج حاليا للهجرة إلى أفريقيا".وبشأن التنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، أوضح النعمان "تعاملنا وتنسيقنا مع كردستان موجود في المجال الاستخباري وهذا العمل جاء بنتائج مهمة جدا وقمنا باعتقال إرهابيين موجودين داخل الإقليم، أما المنطقة الموجودة بين الإقليم والمركز فنحن نقوم بمراقبتها في جهاز مكافحة الإرهاب وأيضا نقوم بتنفيذ بعض العمليات فيها ".وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

https://arabic.sputniknews.com/20220620/داعش-يعلن-مسؤوليته-عن-هجوم-على-حافلة-شمالي-سوريا-أسفر-عن-مقتل-11-عسكريا-1063936021.html

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العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي, العراق