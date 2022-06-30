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https://arabic.sputniknews.com/20220630/النعمان-لـسبوتنيك-أعداد-داعش-الإرهابي-في-العراق-حاليا-لا-تتجاوز-2000-عنصر-1064457700.html
النعمان لـ"سبوتنيك": أعداد "داعش" الإرهابي في العراق حاليا لا تتجاوز 2000 عنصر
النعمان لـ"سبوتنيك": أعداد "داعش" الإرهابي في العراق حاليا لا تتجاوز 2000 عنصر
أعلن المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب في العراق صباح النعمان، اليوم الخميس، أن أعداد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي لا تتجاوز الـ 2000 عنصر أو أقل في البلاد،... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T11:24+0000
2022-06-30T11:24+0000
العالم العربي
تنظيم داعش الإرهابي
العراق
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وقال النعمان في تصريح لوكالة "سبوتنيك" في رد حول أعداد عناصر التنظيم الإرهابي في العراق، "لا نملك إحصائية دقيقة، لكن أعدادهم لا تتجاوز 2000 عنصر أو أقل في العراق حاليا ".وحول قيادات التنظيم الإرهابي قال النعمان "نعم يوجد قيادات للتنظيم الإرهابي في العراق، لكنها ليست قيادات كبيرة بل قيادات بسيطة، والتنظيم في آخر إصدار له بدأ يهتم بساحة أفريقيا أكثر من ساحة العراق وسوريا، ولذلك التنظيم الإرهابي يروج حاليا للهجرة إلى أفريقيا".وبشأن التنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، أوضح النعمان "تعاملنا وتنسيقنا مع كردستان موجود في المجال الاستخباري وهذا العمل جاء بنتائج مهمة جدا وقمنا باعتقال إرهابيين موجودين داخل الإقليم، أما المنطقة الموجودة بين الإقليم والمركز فنحن نقوم بمراقبتها في جهاز مكافحة الإرهاب وأيضا نقوم بتنفيذ بعض العمليات فيها ".وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
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العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي, العراق

النعمان لـ"سبوتنيك": أعداد "داعش" الإرهابي في العراق حاليا لا تتجاوز 2000 عنصر

11:24 GMT 30.06.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Interiorالجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Interior
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أعلن المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب في العراق صباح النعمان، اليوم الخميس، أن أعداد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي لا تتجاوز الـ 2000 عنصر أو أقل في البلاد، مؤكدا عدم وجود قيادات كبيرة للتنظيم الإرهابي في البلاد حاليا.
وقال النعمان في تصريح لوكالة "سبوتنيك" في رد حول أعداد عناصر التنظيم الإرهابي في العراق، "لا نملك إحصائية دقيقة، لكن أعدادهم لا تتجاوز 2000 عنصر أو أقل في العراق حاليا ".
وحول قيادات التنظيم الإرهابي قال النعمان "نعم يوجد قيادات للتنظيم الإرهابي في العراق، لكنها ليست قيادات كبيرة بل قيادات بسيطة، والتنظيم في آخر إصدار له بدأ يهتم بساحة أفريقيا أكثر من ساحة العراق وسوريا، ولذلك التنظيم الإرهابي يروج حاليا للهجرة إلى أفريقيا".
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وبشأن التنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، أوضح النعمان "تعاملنا وتنسيقنا مع كردستان موجود في المجال الاستخباري وهذا العمل جاء بنتائج مهمة جدا وقمنا باعتقال إرهابيين موجودين داخل الإقليم، أما المنطقة الموجودة بين الإقليم والمركز فنحن نقوم بمراقبتها في جهاز مكافحة الإرهاب وأيضا نقوم بتنفيذ بعض العمليات فيها ".
وتابع "من الممكن في المستقبل إذا دعت الحاجة إلى القيام بعمليات مشتركة مع جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان فهذا الاتفاق موجود وهذه الرغبة موجودة، لكن طبيعة العدو ضعيفة حاليا ولا تستدعي القيام بعمليات كبيرة ضده".
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
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