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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220630/بايدن-يخطئ-ويعلن-حماية-الأوكرانيين-من-أنفسهم-فيديو-1064466843.html
بايدن يخطئ ويعلن حماية الأوكرانيين من أنفسهم... فيديو
بايدن يخطئ ويعلن حماية الأوكرانيين من أنفسهم... فيديو
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرة أخرى في موقف محرج عندما أعرب عن نيته حماية الأوكرانيين من الأوكرانيين أنفسهم. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T14:21+0000
2022-06-30T14:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
جو بايدن
نادي الفيديو
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وقال بايدن في كلمة له خلال اجتماع أعضاء الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الخميس: "سنكون مع الأوكرانيين للتأكد من أن الأوكرانيين لن يهزموهم. أي أن الروس لن ينتصروا".هذا وأعلن بايدن، أن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تتجاوز قيمتها 800 مليون دولار، قائلا: "نعتزم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن تخصيص (مساعدات دفاعية) لأوكرانيا بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار، من بينها منظومات دفاع جوي حديثة، ومدفعية إضافية وذخائر، ورادارات، وذخائر إضافية لراجمات الصواريخ التي حصلت عليها أوكرانيا بالفعل".
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أخبار أوكرانيا, جو بايدن, نادي الفيديو

بايدن يخطئ ويعلن حماية الأوكرانيين من أنفسهم... فيديو

14:21 GMT 30.06.2022 (تم التحديث: 14:23 GMT 30.06.2022)
© AFP 2022 / John Macdougallالمستشار الألماني أولاف شولتز، الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكروخلال جلسة العمل الأولى في قلعة إلماو، جنوب ألمانيا، حيث يستضيف المستشار الألماني قمة مجموعة الدول السبع، 26 يونيو عام 2022
المستشار الألماني أولاف شولتز، الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكروخلال جلسة العمل الأولى في قلعة إلماو، جنوب ألمانيا، حيث يستضيف المستشار الألماني قمة مجموعة الدول السبع، 26 يونيو عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© AFP 2022 / John Macdougall
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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرة أخرى في موقف محرج عندما أعرب عن نيته حماية الأوكرانيين من الأوكرانيين أنفسهم.
وقال بايدن في كلمة له خلال اجتماع أعضاء الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الخميس: "سنكون مع الأوكرانيين للتأكد من أن الأوكرانيين لن يهزموهم. أي أن الروس لن ينتصروا".
هذا وأعلن بايدن، أن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تتجاوز قيمتها 800 مليون دولار، قائلا: "نعتزم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن تخصيص (مساعدات دفاعية) لأوكرانيا بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار، من بينها منظومات دفاع جوي حديثة، ومدفعية إضافية وذخائر، ورادارات، وذخائر إضافية لراجمات الصواريخ التي حصلت عليها أوكرانيا بالفعل".
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Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:21 GMT
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