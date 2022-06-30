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https://arabic.sputniknews.com/20220630/بايدن-يعلن-عن-مساعدات-عسكرية-أمريكية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-800-مليون-دولار-1064465745.html
بايدن يعلن عن "مساعدات عسكرية" أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار
بايدن يعلن عن "مساعدات عسكرية" أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تتجاوز قيمتها 800 مليون دولار. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T13:50+0000
2022-06-30T13:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
مساعدات عسكرية
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بايدن في مؤتمر صحفي عقب قمة حلف الناتو في مدريد: "نعتزم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن تخصيص (مساعدات دفاعية) لأوكرانيا بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار، من بينها منظومات دفاع جوي حديثة، ومدفعية إضافية وذخائر، ورادارات، وذخائر إضافية لراجمات الصواريخ التي حصلت عليها أوكرانيا بالفعل".وأضاف بايدن، أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا، التي وعدت بها 50 دولة تشمل مئات الدبابات، وقطع المدفعية، ومئات الآلاف من الذخائر.وقال بايدن في مؤتمر صحفي عقب قمة حلف الناتو التي عقدت في مدريد: "حلفاؤنا في جميع أنحاء العالم يقدمون مساهمة ملموسة (لمساعدات أوكرانيا)، أكثر من 50 دولة قدمت وعودا جديدة، وهذا جهد عالمي لدعم أوكرانيا".ووفقا لبايدن، فإن المساعدات تشمل نحو 140 ألف منظومة مضادة للدبابات، وأكثر من 600 دبابة، وما يقرب من 600 ألف قطعة ذخيرة.
الولايات المتحدة الأمريكية
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أخبار أوكرانيا, مساعدات عسكرية, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يعلن عن "مساعدات عسكرية" أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار

13:50 GMT 30.06.2022
© AFP 2022 / Lukas Barth/Poolالرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي كلمة خلال مؤتمر صحفي بجانب رئيس الوزراء الكندي، يونيو 26 غام 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي كلمة خلال مؤتمر صحفي بجانب رئيس الوزراء الكندي، يونيو 26 غام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© AFP 2022 / Lukas Barth/Pool
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تتجاوز قيمتها 800 مليون دولار.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي عقب قمة حلف الناتو في مدريد: "نعتزم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن تخصيص (مساعدات دفاعية) لأوكرانيا بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار، من بينها منظومات دفاع جوي حديثة، ومدفعية إضافية وذخائر، ورادارات، وذخائر إضافية لراجمات الصواريخ التي حصلت عليها أوكرانيا بالفعل".
وأضاف بايدن، أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا، التي وعدت بها 50 دولة تشمل مئات الدبابات، وقطع المدفعية، ومئات الآلاف من الذخائر.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي عقب قمة حلف الناتو التي عقدت في مدريد: "حلفاؤنا في جميع أنحاء العالم يقدمون مساهمة ملموسة (لمساعدات أوكرانيا)، أكثر من 50 دولة قدمت وعودا جديدة، وهذا جهد عالمي لدعم أوكرانيا".
ووفقا لبايدن، فإن المساعدات تشمل نحو 140 ألف منظومة مضادة للدبابات، وأكثر من 600 دبابة، وما يقرب من 600 ألف قطعة ذخيرة.
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Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:21 GMT
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