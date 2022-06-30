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بايدن يكشف عن هدف زيارته للشرق الأوسط
بايدن يكشف عن هدف زيارته للشرق الأوسط
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الغرض من رحلته المقبلة إلى الشرق الأوسط ليس نية إقناع المملكة العربية السعودية بزيادة إنتاج النفط من أجل خفض أسعار الوقود... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T13:58+0000
2022-06-30T14:09+0000
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قال بايدن خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الناتو في مدريد ردا على سؤال عما إذا كان ينوي مطالبة القيادة السعودية بزيادة إنتاج النفط من أجل خفض أسعار النفط خلال زيارته للشرق الأوسط: "أولاً، هذا ليس هدف رحلتي".وشدد الرئيس الأمريكي على أن الهدف من زيارته المقبلة هو في المقام الأول المشاركة في اجتماعات متعددة الأطراف مع ممثلين من مختلف دول الشرق الأوسط، وليس المملكة العربية السعودية وحدها.وأضاف: "لن أسألهم (السعوديين) عن ذلك. أعتزم سؤال ممثلي جميع دول الخليج عن هذا في اجتماع معهم. أنوي أن أنقل لهم فكرة أن هناك حاجة إلى زيادة مشتركة في إنتاج النفط - وليس فقط من المملكة العربية السعودية".
https://arabic.sputniknews.com/20220630/أعضاء-مجلس-الشيوخ-يطالبون-بايدن-بضمان-8-نقاط-في-زيارته-إلى-السعودية-1064454175.html
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العالم, العالم العربي

بايدن يكشف عن هدف زيارته للشرق الأوسط

13:58 GMT 30.06.2022 (تم التحديث: 14:09 GMT 30.06.2022)
© AFP 2022 / Lukas Barth/Poolالرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي كلمة خلال مؤتمر صحفي بجانب رئيس الوزراء الكندي، يونيو 26 غام 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي كلمة خلال مؤتمر صحفي بجانب رئيس الوزراء الكندي، يونيو 26 غام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© AFP 2022 / Lukas Barth/Pool
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الغرض من رحلته المقبلة إلى الشرق الأوسط ليس نية إقناع المملكة العربية السعودية بزيادة إنتاج النفط من أجل خفض أسعار الوقود العالمية.
قال بايدن خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الناتو في مدريد ردا على سؤال عما إذا كان ينوي مطالبة القيادة السعودية بزيادة إنتاج النفط من أجل خفض أسعار النفط خلال زيارته للشرق الأوسط: "أولاً، هذا ليس هدف رحلتي".
وشدد الرئيس الأمريكي على أن الهدف من زيارته المقبلة هو في المقام الأول المشاركة في اجتماعات متعددة الأطراف مع ممثلين من مختلف دول الشرق الأوسط، وليس المملكة العربية السعودية وحدها.
وأضاف: "لن أسألهم (السعوديين) عن ذلك. أعتزم سؤال ممثلي جميع دول الخليج عن هذا في اجتماع معهم. أنوي أن أنقل لهم فكرة أن هناك حاجة إلى زيادة مشتركة في إنتاج النفط - وليس فقط من المملكة العربية السعودية".
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