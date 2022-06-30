https://arabic.sputniknews.com/20220630/براءة-اختراع-أمريكية-لطبيبين-كويتيين-عن-جبيرة-بديلة-لفتائل-الأنف-1064457862.html
براءة اختراع أمريكية لطبيبين كويتيين عن جبيرة بديلة لفتائل الأنف
براءة اختراع أمريكية لطبيبين كويتيين عن جبيرة بديلة لفتائل الأنف
حصل طبيبان كويتيان على براءة اختراع أمريكية، عن جبيرة طبية بديلة للفتائل التي يتم وضعها في الأنف وتسبب صعوبة في التنفس. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T11:27+0000
2022-06-30T11:27+0000
2022-06-30T11:28+0000
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لبيان أصدرته جامعة الكويت، ونشرته جريدة الوطن الكويتية، فقد حصل كل من الأستاذ المساعد في قسم العلوم الجراحية بكلية طب الاسنان الدكتور محمد كمال، واستشاري الأنف والأذن والحنجرة في وزارة الصحة الدكتور عبدالمحسن التركي، على براءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية عن ابتكارهما جبيرة طبية بديلة للفتائل التي توضع في الأنف.ولفت البيان إلى أن هذا الاختراع يدعمه مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ويعد ثمرة تعاون مشترك بين كلية طب الأسنان بالجامعة ووزارة الصحة.وأضاف أن من مميزات تلك الجبيرة أنها تسمح "بإضافة مواد طبية بشكل مباشر لمكان العملية وعلى الحاجز الأنفي دون أي إعاقة أو ألم تنفس المريض".
https://arabic.sputniknews.com/20201205/طبيب-كويتي-يحصد-الميدالية-الذهبية-في-معرض-سيئول-الدولي-للاختراعات-2020-1047408427.html
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أخبار الكويت اليوم
براءة اختراع أمريكية لطبيبين كويتيين عن جبيرة بديلة لفتائل الأنف
11:27 GMT 30.06.2022 (تم التحديث: 11:28 GMT 30.06.2022) تابعنا عبر
حصل طبيبان كويتيان على براءة اختراع أمريكية، عن جبيرة طبية بديلة للفتائل التي يتم وضعها في الأنف وتسبب صعوبة في التنفس.
ووفقا لبيان أصدرته جامعة الكويت، ونشرته جريدة الوطن
الكويتية، فقد حصل كل من الأستاذ المساعد في قسم العلوم الجراحية بكلية طب الاسنان الدكتور محمد كمال، واستشاري الأنف والأذن والحنجرة في وزارة الصحة الدكتور عبدالمحسن التركي، على براءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية عن ابتكارهما جبيرة طبية بديلة للفتائل التي توضع في الأنف.
ولفت البيان إلى أن هذا الاختراع يدعمه مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، التابع لمؤسسة الكويت
للتقدم العلمي، ويعد ثمرة تعاون مشترك بين كلية طب الأسنان بالجامعة ووزارة الصحة.
من جهته صرح الدكتور محمد كمال أن تلك الجبيرة ستغني عن استخدام فتائل الأنف التي تسبب صعوبة التنفس أثناء وجودها، وسيتخلص المريض من الآلام التي يعانيها عند إزالتها.
وأضاف أن من مميزات تلك الجبيرة أنها تسمح "بإضافة مواد طبية بشكل مباشر لمكان العملية وعلى الحاجز الأنفي دون أي إعاقة أو ألم تنفس المريض
".