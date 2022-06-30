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https://arabic.sputniknews.com/20220630/بريطانيا-تتعهد-بمساعدات-عسكرية-إضافية-لأوكرانيا-بأكثر-من-مليون-يورو-1064438551.html
بريطانيا تتعهد بمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بأكثر من مليون يورو
بريطانيا تتعهد بمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بأكثر من مليون يورو
تعهدت الحكومة البريطانية خلال قمّة لحلف شمال الأطلسي في مدريد بتقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بأكثر من مليون يورو (1.2 مليار دولار). 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T02:26+0000
2022-06-30T02:29+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن بيان لرئيس الوزراء البريطاني، ستتضمن حزمة المساعدة العسكرية الجديدة خصوصاً أنظمة دفاع جوي وطائرات مسيّرة.وسيصل إجمالي حجم المساعدات العسكرية البريطانية لأوكرانيا إلى 2.3 مليار جنيه استرليني (2.8 مليار دولار)، وتحل بريطانيا في المركز الثاني من ناحية حجم الدعم لكييف بعد الولايات المتحدة.
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أخبار أوكرانيا

بريطانيا تتعهد بمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بأكثر من مليون يورو

02:26 GMT 30.06.2022 (تم التحديث: 02:29 GMT 30.06.2022)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي تقوم بتفكيك وإزالة ألغام القوات المسلحة الأوكرانية في آزوفستال، ماريوبول
قوات الجيش الروسي تقوم بتفكيك وإزالة ألغام القوات المسلحة الأوكرانية في آزوفستال، ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تعهدت الحكومة البريطانية خلال قمّة لحلف شمال الأطلسي في مدريد بتقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بأكثر من مليون يورو (1.2 مليار دولار).
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن بيان لرئيس الوزراء البريطاني، ستتضمن حزمة المساعدة العسكرية الجديدة خصوصاً أنظمة دفاع جوي وطائرات مسيّرة.
وسيصل إجمالي حجم المساعدات العسكرية البريطانية لأوكرانيا إلى 2.3 مليار جنيه استرليني (2.8 مليار دولار)، وتحل بريطانيا في المركز الثاني من ناحية حجم الدعم لكييف بعد الولايات المتحدة.
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