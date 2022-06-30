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https://arabic.sputniknews.com/20220630/بوتين-العقوبات-وإهمال-السيادة-وتدمير-معاهدات-الاستقرار-تضع-جوهر-النظام-القانوني-العالمي-في-موضع-شك-1064447890.html
بوتين: العقوبات وتجاهل السيادة وتدمير معاهدات الاستقرار الاستراتيجي تضع النظام العالمي في موضع شك
بوتين: العقوبات وتجاهل السيادة وتدمير معاهدات الاستقرار الاستراتيجي تضع النظام العالمي في موضع شك
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات وإهمال السيادة وتدمير معاهدات الاستقرار الاستراتيجي تضع جوهر النظام القانوتي العالمي في موضع شك. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T08:58+0000
2022-06-30T09:24+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
زعزعة الاستقرار
الولايات المتحدة الأمريكية
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه الترحيبي بمناسبة افتتاح منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي العاشر، "الموضوع الرئيسي للاجتماع الحالي -" البقاء على حق"- يبدو ذا صلة خاصة اليوم. استخدام العقوبات غير المشروعة وتجاهل المبادئ الأساسية لاحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتدمير الاتفاقات في مجال الاستقرار الاستراتيجي لا تلحق الضرر بالعلاقات بين الدول والشعوب فحسب، بل تشكك أيضا في جوهر النظام القانوني العالمي".وأشار بوتين إلى أن روسيا، باعتبارها إحدى القوى العالمية الرائدة، تتمسك بثبات بمبدأ سيادة القانون "نحن نعتبر هذا شرطا أساسيا لبناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب قائم على التفاعل المتكافئ في المجال السياسي وفي مجال الأمن وفي الاقتصاد والعلوم والثقافة والرياضة".وأشار إلى أن المنتدى أصبح في وقت قصير منصة مهمة وموثوقة للمناقشات حول مجموعة واسعة من القضايا حول تاريخ القانون وتطوره.هذا وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في وقت سابق، ‏إن "أمريكا لديها مفاهيم خاطئة خطيرة في وجهات نظرها حول العالم، والصين والعلاقات الصينية الأمريكية".وشدد على أن "أمريكا أصبحت في الواقع مصدر اضطراب يقوّض النظام العالمي الحالي، وحجر عثرة يعيق إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية".
https://arabic.sputniknews.com/20220529/الخارجية-الصينية-أمريكا-أصبحت-مصدر-اضطراب-يقوض-النظام-العالمي-الحالي-1062853485.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, زعزعة الاستقرار, الولايات المتحدة الأمريكية

بوتين: العقوبات وتجاهل السيادة وتدمير معاهدات الاستقرار الاستراتيجي تضع النظام العالمي في موضع شك

08:58 GMT 30.06.2022 (تم التحديث: 09:24 GMT 30.06.2022)
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة بحر قزوين السادسة في عشق أباد، تركمنستان 29 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات وإهمال السيادة وتدمير معاهدات الاستقرار الاستراتيجي تضع جوهر النظام القانوتي العالمي في موضع شك.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه الترحيبي بمناسبة افتتاح منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي العاشر، "الموضوع الرئيسي للاجتماع الحالي -" البقاء على حق"- يبدو ذا صلة خاصة اليوم. استخدام العقوبات غير المشروعة وتجاهل المبادئ الأساسية لاحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتدمير الاتفاقات في مجال الاستقرار الاستراتيجي لا تلحق الضرر بالعلاقات بين الدول والشعوب فحسب، بل تشكك أيضا في جوهر النظام القانوني العالمي".
وأشار بوتين إلى أن روسيا، باعتبارها إحدى القوى العالمية الرائدة، تتمسك بثبات بمبدأ سيادة القانون "نحن نعتبر هذا شرطا أساسيا لبناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب قائم على التفاعل المتكافئ في المجال السياسي وفي مجال الأمن وفي الاقتصاد والعلوم والثقافة والرياضة".
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
الخارجية الصينية: أمريكا أصبحت مصدر اضطراب يقوض النظام ‏العالمي الحالي
29 مايو, 13:29 GMT
وأشار إلى أن المنتدى أصبح في وقت قصير منصة مهمة وموثوقة للمناقشات حول مجموعة واسعة من القضايا حول تاريخ القانون وتطوره.
هذا وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في وقت سابق، ‏إن "أمريكا لديها مفاهيم خاطئة خطيرة في وجهات نظرها حول العالم، والصين والعلاقات الصينية الأمريكية".
وشدد على أن "أمريكا أصبحت في الواقع مصدر اضطراب يقوّض النظام العالمي الحالي، وحجر عثرة يعيق إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية".
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