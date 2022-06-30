https://arabic.sputniknews.com/20220630/بوتين-الغرب-يستهلك-ملايين-الأوكرانيين-في-محاولاته-لاحتواء-روسيا-1064474146.html
بوتين: الغرب يستهلك ملايين الأوكرانيين في محاولاته لاحتواء روسيا
بوتين: الغرب يستهلك ملايين الأوكرانيين في محاولاته لاحتواء روسيا
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الغرب الجماعي يستخدم ملايين الأوكرانيين كمواد قابلة للاستهلاك، في ألعابه الجيوسياسية ومحاولات احتواء روسيا. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T19:11+0000
2022-06-30T19:11+0000
2022-06-30T19:11+0000
العالم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في كلمته في مقر الاستخبارات الخارجية الروسية: "إن ما يسمى بالغرب الجماعي، ينطلق في ممارساته من أنه لا يوجد بديل لنموذج العولمة الليبرالية".وأضاف: "هذا النموذج- سنسمي الأشياء بأسمائها- هو نسخة حديثة من الاستعمار الجديد، عالم على الطراز الأمريكي، عالم النخبة، حيث تُنتهك حقوق الآخرين".وتابع: "والمثال الواضح على ذلك هو مصير العديد من البلدان والشعوب في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم، واليوم ملايين الأشخاص في أوكرانيا، الذين يستخدمهم الغرب بكل بساطة كمواد استهلاكية في الألعاب الجيوسياسية، وفي محاولاته لاحتواء روسيا".ونوه الرئيس بوتين إلى أن "محاولات الاحتواء هذه ليست أكثر من رغبة في منع روسيا من التطور بالوتيرة التي تحتاجها وعلى أساس القيم التقليدية التي تحتاجها".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
بوتين: الغرب يستهلك ملايين الأوكرانيين في محاولاته لاحتواء روسيا
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الغرب الجماعي يستخدم ملايين الأوكرانيين كمواد قابلة للاستهلاك، في ألعابه الجيوسياسية ومحاولات احتواء روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في كلمته في مقر الاستخبارات الخارجية الروسية: "إن ما يسمى بالغرب الجماعي، ينطلق في ممارساته من أنه لا يوجد بديل لنموذج العولمة الليبرالية".
وأضاف: "هذا النموذج- سنسمي الأشياء بأسمائها- هو نسخة حديثة من الاستعمار الجديد، عالم على الطراز الأمريكي، عالم النخبة، حيث تُنتهك حقوق الآخرين".
وتابع: "والمثال الواضح على ذلك هو مصير العديد من البلدان والشعوب في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم، واليوم ملايين الأشخاص في أوكرانيا، الذين يستخدمهم الغرب بكل بساطة كمواد استهلاكية في الألعاب الجيوسياسية، وفي محاولاته لاحتواء روسيا".
ونوه الرئيس بوتين إلى أن "محاولات الاحتواء هذه ليست أكثر من رغبة في منع روسيا من التطور بالوتيرة التي تحتاجها وعلى أساس القيم التقليدية التي تحتاجها".