https://arabic.sputniknews.com/20220630/بوتين-حلف-الناتو-أداة-لتنفيذ-سياسة-الولايات-المتحدة-الأمريكية-1064438271.html
بوتين: حلف الناتو أداة لتنفيذ سياسة الولايات المتحدة الأمريكية
بوتين: حلف الناتو أداة لتنفيذ سياسة الولايات المتحدة الأمريكية
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الناتو هو من بقايا الحرب الباردة، وموسكو تعتبره أنه أداة لتنفيذ سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، كاشفا أن استعدادات الحلف... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T01:20+0000
2022-06-30T01:20+0000
2022-06-30T01:20+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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عشق آباد - سبوتنيك. وقال بوتين خلال إحاطة إعلامية على هامش القمة السادسة لدول بحر قزوين التي عقدت في عشق آباد إن "الهدف النهائي وراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها".ولفت الرئيس الروسي إلى أن العمل على تحقيق الهدف مستمر بهدوء.وأضاف أن "الجيش الروسي يتحرك ويصل إلى الخطوط التي تم رسمها لتحقيق الهدف من العمليات القتالية، وكل شيء يسير حسب الخطة".كما كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن استعدادات حلف "الناتو" لمواجهة روسيا قائمة منذ العام 2014 وليست جديدة على موسكو.وأضاف أن الناتو هو من بقايا الحرب الباردة، وموسكو تعتبره أنه أداة لتنفيذ سياسة الولايات المتحدة الأمريكية.استضافت عاصمة تركمانستان، عشق آباد، أمس الأربعاء، 29 حزيران /يونيو، اجتماع القمة السادس للدول الخمس المطلة على بحر قزوين، وهي روسيا، إيران، تركمانستان، أذربيجان وكازاخستان؛ حيث شارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقد انطلق التعاون بين دول بحر قزوين، بجدية خلال قمة أكتاو في كازاخستان، 12 آب /أغسطس 2018، عندما وقعتْ هذه الدول على اتفاقية تاريخية بشأن وضعية البحر القانونية، من أجل تقسيمه بين الدول المطلة عليه. إذ تغاضت هذه الدول عن الكثير من الخلافات التي دامت أكثر من 20 عاماً بعد انهيار الاتحاد السوفياتي؛ من أجل التعاون والاستثمار في ثروات هذا البحر.
https://arabic.sputniknews.com/20220630/مجلس-الأمن-الروسي-تجميد-أصول-روسيا-في-الخارج-واحدة-من-أكبر-عمليات-السرقة-بالتاريخ-1064438138.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بوتين: حلف الناتو أداة لتنفيذ سياسة الولايات المتحدة الأمريكية
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اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الناتو هو من بقايا الحرب الباردة، وموسكو تعتبره أنه أداة لتنفيذ سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، كاشفا أن استعدادات الحلف لمواجهة روسيا قائمة منذ العام 2014.
عشق آباد - سبوتنيك
. وقال بوتين خلال إحاطة إعلامية على هامش القمة السادسة لدول بحر قزوين التي عقدت في عشق آباد إن "الهدف النهائي وراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها".
ولفت الرئيس الروسي إلى أن العمل على تحقيق الهدف مستمر بهدوء.
وأضاف أن "الجيش الروسي يتحرك ويصل إلى الخطوط التي تم رسمها لتحقيق الهدف من العمليات القتالية، وكل شيء يسير حسب الخطة".
كما كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن استعدادات حلف "الناتو"
لمواجهة روسيا قائمة منذ العام 2014 وليست جديدة على موسكو.
وأضاف أن الناتو هو من بقايا الحرب الباردة، وموسكو تعتبره أنه أداة لتنفيذ سياسة الولايات المتحدة الأمريكية.
استضافت عاصمة تركمانستان، عشق آباد، أمس الأربعاء، 29 حزيران /يونيو، اجتماع القمة السادس للدول الخمس المطلة على بحر قزوين، وهي روسيا، إيران، تركمانستان، أذربيجان وكازاخستان؛ حيث شارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقد انطلق التعاون بين دول بحر قزوين
، بجدية خلال قمة أكتاو في كازاخستان، 12 آب /أغسطس 2018، عندما وقعتْ هذه الدول على اتفاقية تاريخية بشأن وضعية البحر القانونية، من أجل تقسيمه بين الدول المطلة عليه. إذ تغاضت هذه الدول عن الكثير من الخلافات التي دامت أكثر من 20 عاماً بعد انهيار الاتحاد السوفياتي؛ من أجل التعاون والاستثمار في ثروات هذا البحر.