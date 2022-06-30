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بوتين يعتزم تكريس أحد خطاباته المقبلة لتحليل التطورات العالمية
بوتين يعتزم تكريس أحد خطاباته المقبلة لتحليل التطورات العالمية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن نيته "تخصيص أحد خطاباته العامة المقبلة "لتحليل تطور الوضع في العالم، وهذا يحتاج إلى مناقشة منفصلة". 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T17:25+0000
2022-06-30T17:25+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين، اليوم الخميس، في مقر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية وبمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسه: "أرى أنه من الضروري تكريس أحد خطاباتي المقبلة لذلك (لتحليل تطور الوضع في العالم)".وأجرى الرئيسان الروسي والإندونيسي فلاديمير بوتين وجوكو ويدودو محادثات في موسكو اليوم الخميس، في 30 حزيران/يونيو.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد اللقاء، أن المحادثات مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو جرت بطريقة عملية وكانت مفيدة للغاية.وقال بوتين: "بالنسبة لمحادثاتنا اليوم مع السيد جوكو ويدودو، فقد جرت بطريقة عملية، وكانت موضوعية للغاية".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220630/الرئيس-السابق-لـفورمولا-1-يعتبر-بوتين-شخصا-من-الدرجة-الأولى-ويوجه-نصيحة-لزيلينسكي-1064455662.html
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روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين يعتزم تكريس أحد خطاباته المقبلة لتحليل التطورات العالمية

17:25 GMT 30.06.2022
© Sputnik . Михаил Метцель / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© Sputnik . Михаил Метцель
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن نيته "تخصيص أحد خطاباته العامة المقبلة "لتحليل تطور الوضع في العالم، وهذا يحتاج إلى مناقشة منفصلة".
وقال بوتين، اليوم الخميس، في مقر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية وبمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسه: "أرى أنه من الضروري تكريس أحد خطاباتي المقبلة لذلك (لتحليل تطور الوضع في العالم)".
وأجرى الرئيسان الروسي والإندونيسي فلاديمير بوتين وجوكو ويدودو محادثات في موسكو اليوم الخميس، في 30 حزيران/يونيو.
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11:10 GMT
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد اللقاء، أن المحادثات مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو جرت بطريقة عملية وكانت مفيدة للغاية.
وقال بوتين: "بالنسبة لمحادثاتنا اليوم مع السيد جوكو ويدودو، فقد جرت بطريقة عملية، وكانت موضوعية للغاية".
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
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Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:49 GMT
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