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https://arabic.sputniknews.com/20220630/بوتين-يلتقي-نظيره-الإندونيسي-ويتحدثان-عن-الوضع-في-أوكرانيا-والحبوب-1064468843.html
بوتين يلتقي نظيره الإندونيسي ويتحدثان عن الوضع في أوكرانيا والحبوب
بوتين يلتقي نظيره الإندونيسي ويتحدثان عن الوضع في أوكرانيا والحبوب
وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء في الكرملين مع نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، بإطلاعه على الوضع في أوكرانيا، حيث أعرب عن اهتمامه بحل الموقف، وكذلك... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T15:20+0000
2022-06-30T15:20+0000
روسيا
العالم
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وقال بوتين خلال الاجتماع: "تحدثنا عبر الهاتف، وأبديتم قلقًا واهتمامًا بقضايا التسوية المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا ودونباس. وبالطبع، سأطلعكم بالتفصيل على كل ما يحدث هناك، وعلى رؤيتنا".وأكد بوتين أن "رئيس إندونيسيا أبدى اهتمامه في تسوية الأزمة في أوكرانيا".في سياق آخر، ، تطرق ويدودو إلى قضية الأمن الغذائي والوضع في أسواق الأسمدة وأعرب عن أمله في أن "لا تمدد روسيا الحظر المفروض على صادرات الحبوب".في وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه خلال المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتلقى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، تفسيرات شاملة بشأن المسألة الأوكرانية.وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مباحثات الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، خلال زيارته إلى روسيا، ستركز على التحضير لقمة "مجموعة العشرين".السفيرة الروسية لدى إندونيسيا، لودميلا فوروبييفا، أكدت في وقت سابق، عدم وجود أي مؤشرات على أن إندونيسيا قد تستسلم للضغوط الغربية بخصوص مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد في جزيرة بالي الإندونيسية في خريف عام 2022.ونشرت وكالة "بلومبرغ"، في وقت سابق، أنباء عن محاولات من جانب مسؤولين، بما في ذلك من الولايات المتحدة، لإقناع إندونيسيا بعدم دعوة بوتين بالمشاركة في قمة مجموعة العشرين.
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بوتين يلتقي نظيره الإندونيسي ويتحدثان عن الوضع في أوكرانيا والحبوب

15:20 GMT 30.06.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev  / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة بحر قزوين السادسة في عشق أباد، تركمنستان 29 يونيو 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة بحر قزوين السادسة في عشق أباد، تركمنستان 29 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء في الكرملين مع نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، بإطلاعه على الوضع في أوكرانيا، حيث أعرب عن اهتمامه بحل الموقف، وكذلك التحدث عن موقف روسيا من هذه القضية.
وقال بوتين خلال الاجتماع: "تحدثنا عبر الهاتف، وأبديتم قلقًا واهتمامًا بقضايا التسوية المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا ودونباس. وبالطبع، سأطلعكم بالتفصيل على كل ما يحدث هناك، وعلى رؤيتنا".
وأكد بوتين أن "رئيس إندونيسيا أبدى اهتمامه في تسوية الأزمة في أوكرانيا".
في سياق آخر، ، تطرق ويدودو إلى قضية الأمن الغذائي والوضع في أسواق الأسمدة وأعرب عن أمله في أن "لا تمدد روسيا الحظر المفروض على صادرات الحبوب".
وهنا قال بوتين: "روسيا ستكون مستعدة هذا العام لتصدير 50 مليون طن من الحبوب للسوق الخارجية".
في وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه خلال المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتلقى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، تفسيرات شاملة بشأن المسألة الأوكرانية.
وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مباحثات الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، خلال زيارته إلى روسيا، ستركز على التحضير لقمة "مجموعة العشرين".
السفيرة الروسية لدى إندونيسيا، لودميلا فوروبييفا، أكدت في وقت سابق، عدم وجود أي مؤشرات على أن إندونيسيا قد تستسلم للضغوط الغربية بخصوص مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد في جزيرة بالي الإندونيسية في خريف عام 2022.
ونشرت وكالة "بلومبرغ"، في وقت سابق، أنباء عن محاولات من جانب مسؤولين، بما في ذلك من الولايات المتحدة، لإقناع إندونيسيا بعدم دعوة بوتين بالمشاركة في قمة مجموعة العشرين.
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