https://arabic.sputniknews.com/20220630/بوتين-يلتقي-نظيره-الإندونيسي-ويتحدثان-عن-الوضع-في-أوكرانيا-والحبوب-1064468843.html

بوتين يلتقي نظيره الإندونيسي ويتحدثان عن الوضع في أوكرانيا والحبوب

بوتين يلتقي نظيره الإندونيسي ويتحدثان عن الوضع في أوكرانيا والحبوب

وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء في الكرملين مع نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، بإطلاعه على الوضع في أوكرانيا، حيث أعرب عن اهتمامه بحل الموقف، وكذلك... 30.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-30T15:20+0000

2022-06-30T15:20+0000

2022-06-30T15:20+0000

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1064445116_0:1:3137:1766_1920x0_80_0_0_3a822b17ab11921c32b63786f478c9ff.jpg

وقال بوتين خلال الاجتماع: "تحدثنا عبر الهاتف، وأبديتم قلقًا واهتمامًا بقضايا التسوية المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا ودونباس. وبالطبع، سأطلعكم بالتفصيل على كل ما يحدث هناك، وعلى رؤيتنا".وأكد بوتين أن "رئيس إندونيسيا أبدى اهتمامه في تسوية الأزمة في أوكرانيا".في سياق آخر، ، تطرق ويدودو إلى قضية الأمن الغذائي والوضع في أسواق الأسمدة وأعرب عن أمله في أن "لا تمدد روسيا الحظر المفروض على صادرات الحبوب".في وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه خلال المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتلقى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، تفسيرات شاملة بشأن المسألة الأوكرانية.وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مباحثات الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، خلال زيارته إلى روسيا، ستركز على التحضير لقمة "مجموعة العشرين".السفيرة الروسية لدى إندونيسيا، لودميلا فوروبييفا، أكدت في وقت سابق، عدم وجود أي مؤشرات على أن إندونيسيا قد تستسلم للضغوط الغربية بخصوص مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد في جزيرة بالي الإندونيسية في خريف عام 2022.ونشرت وكالة "بلومبرغ"، في وقت سابق، أنباء عن محاولات من جانب مسؤولين، بما في ذلك من الولايات المتحدة، لإقناع إندونيسيا بعدم دعوة بوتين بالمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, العالم