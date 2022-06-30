https://arabic.sputniknews.com/20220630/بوشيلين-مصير-المرتزقة-معلق-بقرار-المحكمة-في-جمهورية-دونيتسك-وليس-بروسيا-1064472844.html
بوشيلين: مصير المرتزقة معلق بقرار المحكمة في جمهورية دونيتسك وليس بروسيا
بوشيلين: مصير المرتزقة معلق بقرار المحكمة في جمهورية دونيتسك وليس بروسيا
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، إن مناشدة روسيا بشأن مصير المرتزقة الأجانب "لن تحل المشكلة"، حيث يتم اتخاذ القرارات بشأن مصيرهم... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T17:53+0000
2022-06-30T17:53+0000
2022-06-30T17:53+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
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وأوضح بوشيلين لقناة "روسيا 24": "تلك الدول التي كان من المفترض أن تعتني بهم (بالمرتزقة)، تبدي أقصى اهتمام من أجل حماية مواطنيها، ولكن للأسف، اقتصرت على بعض المناسبات العامة، ولم تطرق بابنا، ولكن، وعلى الأرجح، توجهت نحو روسيا، وهذا في الواقع لا يجعل مصير هؤلاء الأشخاص (المحكوم عليهم) أسهل في هذه المرحلة، بالنظر إلى الاعتراف بسيادة جمهورية دونيتسك الشعبية، وحقيقة أن هذا هو قرار المحكمة التابعة لها".ووجّه طاهر سعدون، والد المغربي إبراهيم سعدون المحكوم بالإعدام في دونيتسك لمشاركته بالقتال إلى جانب القوات الأوكرانية، رسالة للرئيس فلاديمير بوتين مناشدا إياه التدخل لإنقاذ ابنه.وقال الوالد في الرسالة التي نشرتها رئيسة تحرير "روسيا سيغودنيا" و"آر تي" مارغاريتا سيمونيان: "سيادة فلاديمير فلاديميروفيتش المحترم، لقد لاحظنا أن صحة ابننا تتدهور يومًا بعد يوم. إنه يعاني من سوء التغذية الحاد. عندما كان طفلًا، كان يعاني من فقر الدم، والذي لم يشف منه بعد. ومن المحتمل أن يكون قد تعرض لانتكاسة من المرض على خلفية خوفه من عقوبة الإعدام".
https://arabic.sputniknews.com/20220627/الرباط-ترسل-طلبا-إلى-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-من-أجل-التواصل-مع-المرتزق-المغربي-1064303806.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا
بوشيلين: مصير المرتزقة معلق بقرار المحكمة في جمهورية دونيتسك وليس بروسيا
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قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، إن مناشدة روسيا بشأن مصير المرتزقة الأجانب "لن تحل المشكلة"، حيث يتم اتخاذ القرارات بشأن مصيرهم في الجمهورية.
وأوضح بوشيلين لقناة "روسيا 24": "تلك الدول التي كان من المفترض أن تعتني بهم (بالمرتزقة)، تبدي أقصى اهتمام من أجل حماية مواطنيها، ولكن للأسف، اقتصرت على بعض المناسبات العامة، ولم تطرق بابنا، ولكن، وعلى الأرجح، توجهت نحو روسيا، وهذا في الواقع لا يجعل مصير هؤلاء الأشخاص (المحكوم عليهم) أسهل في هذه المرحلة، بالنظر إلى الاعتراف بسيادة جمهورية دونيتسك الشعبية، وحقيقة أن هذا هو قرار المحكمة التابعة لها".
ووجّه طاهر سعدون، والد المغربي إبراهيم سعدون المحكوم بالإعدام في دونيتسك لمشاركته بالقتال إلى جانب القوات الأوكرانية، رسالة للرئيس فلاديمير بوتين مناشدا إياه التدخل لإنقاذ ابنه.
وقال الوالد في الرسالة
التي نشرتها رئيسة تحرير "روسيا سيغودنيا" و"آر تي" مارغاريتا سيمونيان: "سيادة فلاديمير فلاديميروفيتش المحترم، لقد لاحظنا أن صحة ابننا تتدهور يومًا بعد يوم. إنه يعاني من سوء التغذية الحاد. عندما كان طفلًا، كان يعاني من فقر الدم، والذي لم يشف منه بعد. ومن المحتمل أن يكون قد تعرض لانتكاسة من المرض على خلفية خوفه من عقوبة الإعدام".