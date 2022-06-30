https://arabic.sputniknews.com/20220630/بيسكوف-روسيا-عضو-في-مجموعة-العشرين-وتشارك-في-قمتها-ونقرر-كيفية-المشاركة-بعد-تحليل-الوضع-1064467595.html

بيسكوف: روسيا عضو في مجموعة العشرين وتشارك في قمتها ونقرر كيفية المشاركة بعد تحليل الوضع

بيسكوف: روسيا عضو في مجموعة العشرين وتشارك في قمتها ونقرر كيفية المشاركة بعد تحليل الوضع

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا لا تزال عضوا في مجموعة العشرين وتشارك في القمة. 30.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-30T14:35+0000

2022-06-30T14:35+0000

2022-06-30T14:37+0000

روسيا

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مضيفا في حديثه للصحفيين أن كيفية المشاركة ستتقرر بعد تحليل الأوضاع ولا يزال هناك متسع من الوقت.وفي وقت سابق علق بيسكوف على دعوة جونسون إلى "مقاطعة قمة مجموعة العشرين" والبيان أنه "سيصاب بالدهشة إذا جاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا".مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات لن تؤثر على قرار الكرملين. وفي وقت سابق قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن بوتين تلقى دعوة من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لحضور قمة مجموعة العشرين شخصيًا.وفي وقت سابق، حاولت الولايات المتحدة وعدد من الدول الحليفة الضغط على إندونيسيا، التي تترأس مجموعة العشرين هذا العام، من أجل منع روسيا من المشاركة في قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد في جزيرة بالي الإندونيسية في نوفمبر/ تشرين الثاني، بسبب أوكرانيا. لكن السلطات الإندونيسية قالت ردا على ذلك إن الدعوة وجهت لروسيا ولا يمكن سحبها، وأن قمة مجموعة العشرين تدرس القضايا الاقتصادية، ولا يمكن للسياسة أن تؤثر على أجندتها. في الوقت نفسه، دعت الحكومة الإندونيسية، بناء على اقتراح الولايات المتحدة وحلفائها، أوكرانيا لحضور القمة.

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روسيا