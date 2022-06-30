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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220630/بيسكوف-موسكو-لم-تعد-تمتثل-لتعليمات-المحكمة-الأوروبية-لحقوق-الإنسان-1064460136.html
بيسكوف: موسكو لم تعد تمتثل لتعليمات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
بيسكوف: موسكو لم تعد تمتثل لتعليمات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن موسكو لم تعد تمتثل لتعليمات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T12:16+0000
2022-06-30T12:16+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
مرتزقة
إعدام
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وقال بيسكوف تعليقا على دعوة المحكمة بعدم إعدام المرتزقة البريطانيين الذين قاتلوا في دونباس: "حسنا، تقصد المرتزقة البريطانيين الذين تم أسرهم؟ حسنا، أنت تعلم أن روسيا لم تعد تلتزم بتعليمات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ربما يكون هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن قوله. ومع ذلك، فيما يتعلق بمصير هؤلاء المرتزقة، بالطبع، عليك أن تفهم أنه في هذه الحالة تحتاج إلى التواصل مع قيادة جمهورية دونيتسك الشعبية".يذكر أنه في 9 يونيو/حزيران، في جمهورية دونيتسك الشعبية، حُكم بالإعدام على ثلاثة أجانب تم أسرهم في ماريوبول، وهم: مواطنان بريطانيان هما شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك مواطن مغربي سعدون إبراهيم. واعترف الثلاثة بأنهم مذنبون بارتكاب عدوان مسلح يهدف إلى الاستيلاء على السلطة في الجمهورية.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
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أخبار أوكرانيا, مرتزقة, إعدام

بيسكوف: موسكو لم تعد تمتثل لتعليمات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

12:16 GMT 30.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصورالمرتزقة شون بينر وأيدن أسلين وسعدون إبراهيم من داخل المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية
المرتزقة شون بينر وأيدن أسلين وسعدون إبراهيم من داخل المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن موسكو لم تعد تمتثل لتعليمات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال بيسكوف تعليقا على دعوة المحكمة بعدم إعدام المرتزقة البريطانيين الذين قاتلوا في دونباس: "حسنا، تقصد المرتزقة البريطانيين الذين تم أسرهم؟ حسنا، أنت تعلم أن روسيا لم تعد تلتزم بتعليمات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ربما يكون هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن قوله. ومع ذلك، فيما يتعلق بمصير هؤلاء المرتزقة، بالطبع، عليك أن تفهم أنه في هذه الحالة تحتاج إلى التواصل مع قيادة جمهورية دونيتسك الشعبية".
يذكر أنه في 9 يونيو/حزيران، في جمهورية دونيتسك الشعبية، حُكم بالإعدام على ثلاثة أجانب تم أسرهم في ماريوبول، وهم: مواطنان بريطانيان هما شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك مواطن مغربي سعدون إبراهيم. واعترف الثلاثة بأنهم مذنبون بارتكاب عدوان مسلح يهدف إلى الاستيلاء على السلطة في الجمهورية.
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
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Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:26 GMT
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