https://arabic.sputniknews.com/20220630/تركيا-تبلغ-عن-أول-حالة-إصابة-بجدري-القرود-1064443349.html
تركيا تبلغ عن أول حالة إصابة بجدري القرود
تركيا تبلغ عن أول حالة إصابة بجدري القرود
أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة أن تركيا حددت أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة في البلاد. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T07:59+0000
2022-06-30T07:59+0000
2022-06-30T07:59+0000
جدري القردة
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1063056889_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e46696cc48a98e06e3ae736466b6e590.jpg
وكتب على تويتر: "تم العثور على جدري القرود في أحد مرضانا. المريض يبلغ من العمر 37 عامًا، ويعاني من نقص في جهاز المناعة. وهو في عزلة... لم يتم اكتشاف على أي حالات أخرى. كما نعلم هذا المرض لا ينتقل عن طريق الجو، ولكن عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق".جدري القرود هو عدوى فيروسية نادرة تنتقل أيضًا بين البشر. عادة ما تكون حالة خفيفة ويتعافى معظم الناس في غضون أسابيع قليلة، ولكن يمكن أن تحدث مضاعفات بالنسبة للبعض. تم تحديد أول حالة إصابة بشرية بجدري القرود عام 1970. بعد ذلك، تم إجراء هذا التشخيص على الأشخاص مرارًا وتكرارًا، ولكن كقاعدة عامة، كان المصابون في أفريقيا. عادة ما يحدث انتقال الفيروس، وفقًا للملاحظات الطبية، من الحيوان إلى الإنسان.في الآونة الأخيرة، تم الكشف عن أكثر من 5.1 ألف حالة إصابة بهذا المرض في أكثر من 50 دولة حول العالم، في حين أن طرق انتشار العدوى ليست واضحة تمامًا للمختصين. أقرت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية بـ "حالة الطوارئ" لتفشي مرض جدري القرود، أمس، ودعت إلى السيطرة على انتشار العدوى.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/03/1063056889_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_0cb82006a513d03895546f7f14daafee.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جدري القردة, أخبار تركيا اليوم
تركيا تبلغ عن أول حالة إصابة بجدري القرود
تابعنا عبر
أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة أن تركيا حددت أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة في البلاد.
وكتب على تويتر: "تم العثور على جدري القرود في أحد مرضانا. المريض يبلغ من العمر 37 عامًا، ويعاني من نقص في جهاز المناعة. وهو في عزلة... لم يتم اكتشاف على أي حالات أخرى. كما نعلم هذا المرض لا ينتقل عن طريق الجو، ولكن عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق".
جدري القرود هو عدوى فيروسية نادرة تنتقل أيضًا بين البشر. عادة ما تكون حالة خفيفة ويتعافى معظم الناس في غضون أسابيع قليلة، ولكن يمكن أن تحدث مضاعفات بالنسبة للبعض. تم تحديد أول حالة إصابة بشرية بجدري القرود عام 1970. بعد ذلك، تم إجراء هذا التشخيص على الأشخاص مرارًا وتكرارًا، ولكن كقاعدة عامة، كان المصابون في أفريقيا. عادة ما يحدث انتقال الفيروس، وفقًا للملاحظات الطبية، من الحيوان إلى الإنسان.
في الآونة الأخيرة، تم الكشف عن أكثر من 5.1 ألف حالة إصابة بهذا المرض في أكثر من 50 دولة حول العالم، في حين أن طرق انتشار العدوى ليست واضحة تمامًا للمختصين. أقرت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية بـ "حالة الطوارئ" لتفشي مرض جدري القرود، أمس، ودعت إلى السيطرة على انتشار العدوى.