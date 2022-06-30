تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:01 GMT 30.06.2022
05:16 GMT 30.06.2022
مديرة الاستخبارات: أمريكا لا ترى بالوقت الراهن إمكانية لعقد اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل هاينس، يوم الأربعاء ، أن الولايات المتحدة لا ترى في الوقت الراهن إمكانية لعقد اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.
وأضافت هاينس خلال منتدى في واشنطن، حول تحديات الأمن القومي: " بصراحة ..لا نرى الآن إمكانية للطرفين للتوصل إلى اتفاق سلام في هذه المرحلة. وأعتقد أن هذا واضح للجميع الآن".
ولم توضح هاينس على إي أساس مبنية هذه التوقعات.
وأضافت هاينس خلال منتدى في واشنطن، حول تحديات الأمن القومي: " بصراحة ..لا نرى الآن إمكانية للطرفين للتوصل إلى اتفاق سلام في هذه المرحلة. وأعتقد أن هذا واضح للجميع الآن".
ولم توضح هاينس على إي أساس مبنية هذه التوقعات.
05:15 GMT 30.06.2022
وصف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، تجميد أصول روسيا في الخارج على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بـ "واحدة من أكبر عمليات السرقة في التاريخ".
05:14 GMT 30.06.2022
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، بأن القوات الأوكرانية قصفت منطقتي كويبيشيفسكي وكيروفسكي في الجمهورية بـ 15 قذيفة هاون من عيار 155 مليمترا.