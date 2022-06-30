عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220630/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1064439673.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T05:39+0000
2022-06-30T05:39+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062575510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_925d932fcef2d813399b5c065d3756e7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062575510_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7ef8f22bc760b3d7a820ef709bb9981c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
امرأة مع طفلها تسير من أمام جندي روسي عند جسر على البحر الأسود في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

05:39 GMT 30.06.2022
تابعنا عبرTelegram
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:01 GMT 30.06.2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
خبير أوكراني يشرح أسباب الخسائر الفادحة في صفوف قوات بلاده
05:50 GMT
05:16 GMT 30.06.2022
مديرة الاستخبارات: أمريكا لا ترى بالوقت الراهن إمكانية لعقد اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل هاينس، يوم الأربعاء ، أن الولايات المتحدة لا ترى في الوقت الراهن إمكانية لعقد اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأضافت هاينس خلال منتدى في واشنطن، حول تحديات الأمن القومي: " بصراحة ..لا نرى الآن إمكانية للطرفين للتوصل إلى اتفاق سلام في هذه المرحلة. وأعتقد أن هذا واضح للجميع الآن".

ولم توضح هاينس على إي أساس مبنية هذه التوقعات.
05:15 GMT 30.06.2022
مجلس الأمن الروسي: تجميد أصول روسيا في الخارج "واحدة من أكبر عمليات السرقة بالتاريخ"
وصف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، تجميد أصول روسيا في الخارج على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بـ "واحدة من أكبر عمليات السرقة في التاريخ".
05:14 GMT 30.06.2022
دونيتسك… القوات الأوكرانية تقصف منطقتي كويبيشيفسكي وكيروفسكي بقذائف عيار 155 مليمترا
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، بأن القوات الأوكرانية قصفت منطقتي كويبيشيفسكي وكيروفسكي في الجمهورية بـ 15 قذيفة هاون من عيار 155 مليمترا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала