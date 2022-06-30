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https://arabic.sputniknews.com/20220630/تقرير-بريطاني-دولتان-تعرقلان-خطة-مجموعة-السبع-في-تحديد-سعر-النفط-الروسي-1064440101.html
تقرير بريطاني: دولتان تعرقلان خطة مجموعة السبع في تحديد سعر النفط الروسي
تقرير بريطاني: دولتان تعرقلان خطة مجموعة السبع في تحديد سعر النفط الروسي
أشار تقرير إعلامي بريطاني إلى أن الهند والصين قد تعرقلان خطة مجموعة السبع في تحديد سعر النفط الروسي. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T06:02+0000
2022-06-30T06:02+0000
اقتصاد
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فبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن الدولتين قد تستخدمان سفنهما لتوفير النفط الروسي، الأمر الذي سيسمح لموسكو بالالتفاف على تدابير المجموعة والاتحاد الأوروبي، الذي سيوفر بدوره خدمة النقل والتأمين.وتابع التقرير أن أصعب خطوة في هذا القرار ستكون بإقناع عدد كبير من الدول وشركات التأمين بدعم خطة تحديد سعر النفط الروسي، فيما شككت الخبيرة هيليما كروفت، في احتمالات فكرة مجموعة السبع بسبب انخفاض فرص تحديد سعر منخفض بما يكفي لخفض عائدات النفط الروسية.وتواصل الدول الغربية مناقشة الإجراءات المختلفة للحد من دخل روسيا من صادرات النفط والغاز، ولم يكن من الممكن القيام بذلك حتى من خلال فرض حظر على النفط، وإعادة توجيه الصادرات وخطط التوريد البديلة.على هذه الخلفية، أعلنت دول مجموعة السبع، في 28 يونيو/حزيران، عن موافقتها على النظر في فرض حظر شامل على خدمات نقل النفط والمنتجات النفطية الروسية بحرا حول العالم، إذا لم يتم شراء المواد الخام بسعر متفق عليه بالتشاور مع شركاء دوليين أو أرخص.
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اقتصاد

تقرير بريطاني: دولتان تعرقلان خطة مجموعة السبع في تحديد سعر النفط الروسي

06:02 GMT 30.06.2022
© Depositphotos / Montenegro1ناقلة نفط
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© Depositphotos / Montenegro1
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أشار تقرير إعلامي بريطاني إلى أن الهند والصين قد تعرقلان خطة مجموعة السبع في تحديد سعر النفط الروسي.
فبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن الدولتين قد تستخدمان سفنهما لتوفير النفط الروسي، الأمر الذي سيسمح لموسكو بالالتفاف على تدابير المجموعة والاتحاد الأوروبي، الذي سيوفر بدوره خدمة النقل والتأمين.

وأضاف التقرير أنه إذا تم حظر شحنات النفط الروسية فعليا من معظم أسطول ناقلات النفط في العالم، فمن المرجح أن ترغب الهند والصين في مواصلة التجارة بسفنهما الخاصة، أو يمكن لروسيا استخدام سفنها.

وتابع التقرير أن أصعب خطوة في هذا القرار ستكون بإقناع عدد كبير من الدول وشركات التأمين بدعم خطة تحديد سعر النفط الروسي، فيما شككت الخبيرة هيليما كروفت، في احتمالات فكرة مجموعة السبع بسبب انخفاض فرص تحديد سعر منخفض بما يكفي لخفض عائدات النفط الروسية.
وتواصل الدول الغربية مناقشة الإجراءات المختلفة للحد من دخل روسيا من صادرات النفط والغاز، ولم يكن من الممكن القيام بذلك حتى من خلال فرض حظر على النفط، وإعادة توجيه الصادرات وخطط التوريد البديلة.
على هذه الخلفية، أعلنت دول مجموعة السبع، في 28 يونيو/حزيران، عن موافقتها على النظر في فرض حظر شامل على خدمات نقل النفط والمنتجات النفطية الروسية بحرا حول العالم، إذا لم يتم شراء المواد الخام بسعر متفق عليه بالتشاور مع شركاء دوليين أو أرخص.
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