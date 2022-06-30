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https://arabic.sputniknews.com/20220630/جونسون-يعتبر-أن-أوكرانيا-لطالما-كانت-بعيدة-عن-الناتو-1064461153.html
جونسون يعتبر أن أوكرانيا لطالما كانت "بعيدة عن الناتو"
جونسون يعتبر أن أوكرانيا لطالما كانت "بعيدة عن الناتو"
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن "انضمام أوكرانيا إلى الناتو في المستقبل القريب لم يكن ممكنا قط" . 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T12:40+0000
2022-06-30T12:40+0000
بوريس جونسون
أخبار أوكرانيا
الناتو
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وأكد جونسون في مؤتمر صحفي في مدريد، بثته شبكة "سكاي نيوز": "لم يكن من الممكن قط أن تنضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي في أي وقت في المستقبل المنظور، والكل يعرف ذلك".وصرّح مكتب رئيس الوزراء البريطاني، يوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيحث حلفاءه في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في قمة مدريد على زيادة إنفاقهم الدفاعي، ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقال بيان مكتب رئيس الوزراء إن جونسون سيقول في قمة الناتو في مدريد، يوم أمس الأربعاء 29 حزيران/يونيو: "نحن بحاجة إلى حلفاء -جميع الحلفاء- للعمل بقوة لاستعادة الردع وضمان الدفاع في العقد المقبل".وأضاف جونسون: "كان من المفترض دائما أن يكون الاثنان في المئة أرضية، وليس سقفا ويجب على الحلفاء الاستمرار في رفع (النسبة) في وقت الأزمة هذا".
https://arabic.sputniknews.com/20220630/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-جونسون-1064459503.html
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بوريس جونسون, أخبار أوكرانيا, الناتو

جونسون يعتبر أن أوكرانيا لطالما كانت "بعيدة عن الناتو"

12:40 GMT 30.06.2022
© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن "انضمام أوكرانيا إلى الناتو في المستقبل القريب لم يكن ممكنا قط" .
وأكد جونسون في مؤتمر صحفي في مدريد، بثته شبكة "سكاي نيوز": "لم يكن من الممكن قط أن تنضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي في أي وقت في المستقبل المنظور، والكل يعرف ذلك".
وصرّح مكتب رئيس الوزراء البريطاني، يوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيحث حلفاءه في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في قمة مدريد على زيادة إنفاقهم الدفاعي، ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
الكرملين يعلق على تصريحات جونسون
11:58 GMT
وقال بيان مكتب رئيس الوزراء إن جونسون سيقول في قمة الناتو في مدريد، يوم أمس الأربعاء 29 حزيران/يونيو: "نحن بحاجة إلى حلفاء -جميع الحلفاء- للعمل بقوة لاستعادة الردع وضمان الدفاع في العقد المقبل".
وأضاف جونسون: "كان من المفترض دائما أن يكون الاثنان في المئة أرضية، وليس سقفا ويجب على الحلفاء الاستمرار في رفع (النسبة) في وقت الأزمة هذا".
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