https://arabic.sputniknews.com/20220630/جونسون-يعتبر-أن-أوكرانيا-لطالما-كانت-بعيدة-عن-الناتو-1064461153.html
جونسون يعتبر أن أوكرانيا لطالما كانت "بعيدة عن الناتو"
جونسون يعتبر أن أوكرانيا لطالما كانت "بعيدة عن الناتو"
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن "انضمام أوكرانيا إلى الناتو في المستقبل القريب لم يكن ممكنا قط" . 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T12:40+0000
2022-06-30T12:40+0000
2022-06-30T12:40+0000
بوريس جونسون
أخبار أوكرانيا
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062112741_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cc67351a27607b202706ba1ce77db9f9.jpg
وأكد جونسون في مؤتمر صحفي في مدريد، بثته شبكة "سكاي نيوز": "لم يكن من الممكن قط أن تنضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي في أي وقت في المستقبل المنظور، والكل يعرف ذلك".وصرّح مكتب رئيس الوزراء البريطاني، يوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيحث حلفاءه في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في قمة مدريد على زيادة إنفاقهم الدفاعي، ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقال بيان مكتب رئيس الوزراء إن جونسون سيقول في قمة الناتو في مدريد، يوم أمس الأربعاء 29 حزيران/يونيو: "نحن بحاجة إلى حلفاء -جميع الحلفاء- للعمل بقوة لاستعادة الردع وضمان الدفاع في العقد المقبل".وأضاف جونسون: "كان من المفترض دائما أن يكون الاثنان في المئة أرضية، وليس سقفا ويجب على الحلفاء الاستمرار في رفع (النسبة) في وقت الأزمة هذا".
https://arabic.sputniknews.com/20220630/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-جونسون-1064459503.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062112741_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a6ddc8faf2b564d4b1ac999afc6579f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بوريس جونسون, أخبار أوكرانيا, الناتو
جونسون يعتبر أن أوكرانيا لطالما كانت "بعيدة عن الناتو"
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن "انضمام أوكرانيا إلى الناتو في المستقبل القريب لم يكن ممكنا قط" .
وأكد جونسون في مؤتمر صحفي في مدريد، بثته شبكة "سكاي نيوز": "لم يكن من الممكن قط أن تنضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي في أي وقت في المستقبل المنظور، والكل يعرف ذلك".
وصرّح مكتب رئيس الوزراء البريطاني، يوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيحث حلفاءه في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في قمة مدريد على زيادة إنفاقهم الدفاعي، ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال بيان مكتب رئيس الوزراء إن جونسون سيقول في قمة الناتو في مدريد، يوم أمس الأربعاء 29 حزيران/يونيو: "نحن بحاجة إلى حلفاء -جميع الحلفاء- للعمل بقوة لاستعادة الردع وضمان الدفاع في العقد المقبل".
وأضاف جونسون
: "كان من المفترض دائما أن يكون الاثنان في المئة أرضية، وليس سقفا ويجب على الحلفاء الاستمرار في رفع (النسبة) في وقت الأزمة هذا".