https://arabic.sputniknews.com/20220630/جونسون-يعتبر-أن-أوكرانيا-لطالما-كانت-بعيدة-عن-الناتو-1064461153.html

جونسون يعتبر أن أوكرانيا لطالما كانت "بعيدة عن الناتو"

جونسون يعتبر أن أوكرانيا لطالما كانت "بعيدة عن الناتو"

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن "انضمام أوكرانيا إلى الناتو في المستقبل القريب لم يكن ممكنا قط" . 30.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-30T12:40+0000

2022-06-30T12:40+0000

2022-06-30T12:40+0000

بوريس جونسون

أخبار أوكرانيا

الناتو

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وأكد جونسون في مؤتمر صحفي في مدريد، بثته شبكة "سكاي نيوز": "لم يكن من الممكن قط أن تنضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي في أي وقت في المستقبل المنظور، والكل يعرف ذلك".وصرّح مكتب رئيس الوزراء البريطاني، يوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيحث حلفاءه في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في قمة مدريد على زيادة إنفاقهم الدفاعي، ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقال بيان مكتب رئيس الوزراء إن جونسون سيقول في قمة الناتو في مدريد، يوم أمس الأربعاء 29 حزيران/يونيو: "نحن بحاجة إلى حلفاء -جميع الحلفاء- للعمل بقوة لاستعادة الردع وضمان الدفاع في العقد المقبل".وأضاف جونسون: "كان من المفترض دائما أن يكون الاثنان في المئة أرضية، وليس سقفا ويجب على الحلفاء الاستمرار في رفع (النسبة) في وقت الأزمة هذا".

https://arabic.sputniknews.com/20220630/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-جونسون-1064459503.html

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بوريس جونسون, أخبار أوكرانيا, الناتو