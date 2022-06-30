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https://arabic.sputniknews.com/20220630/خارجية-لوغانسك-ترحب-باعتراف-سوريا-بالجمهورية-وتنتظر-الخطوات-الرسمية-1064453196.html
خارجية لوغانسك ترحب باعتراف سوريا بالجمهورية وتنتظر "الخطوات الرسمية"
خارجية لوغانسك ترحب باعتراف سوريا بالجمهورية وتنتظر "الخطوات الرسمية"
قال وزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية فلاديسلاف دينيغو، إن وزارة خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية ترحب باستعداد سوريا للاعتراف بالجمهورية وتنتظر خطوات رسمية. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T10:19+0000
2022-06-30T10:40+0000
أخبار سوريا اليوم
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وأوضح دينيغو لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "بالطبع، نحن نقيم هذه الخطوة بشكل إيجابي، ونرحب باستعداد سوريا ونتوقع خطوات رسمية، والاتصالات بالطبع، كانت تعمل في هذا الاتجاه".وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، يوم أمس الأربعاء، في 29 حزيران/ يونيو، قرار سوريا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وقال مصدر رسمي في الوزارة: "تجسيداً للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في المجالات كافة فقد قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كلا من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية"، حسبما ذكرته الوكالة السورية للأنباء "سانا".وأضاف المصدر: "سيجري التواصل مع كلٍّ من البلدين للاتفاق على أطر تعزيز العلاقات بما فيها إقامة علاقات دبلوماسية وفق القواعد المتبعة".
https://arabic.sputniknews.com/20220617/جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بصدد-تصدير-المنتجات-إلى-سوريا-عبر-ميناء-ماريوبول-1063791123.html
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أخبار سوريا اليوم, جمهورية لوغانسك الشعبية

خارجية لوغانسك ترحب باعتراف سوريا بالجمهورية وتنتظر "الخطوات الرسمية"

10:19 GMT 30.06.2022 (تم التحديث: 10:40 GMT 30.06.2022)
© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الذهاب إلى بنك الصورالنائب الأول لوزير خارجية دونيتسك، سيرغي بيريساد، موسكو، روسيا 25 فبراير 2022
النائب الأول لوزير خارجية دونيتسك، سيرغي بيريساد، موسكو، روسيا 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© Sputnik . Evgueniy Odinokov
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قال وزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية فلاديسلاف دينيغو، إن وزارة خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية ترحب باستعداد سوريا للاعتراف بالجمهورية وتنتظر خطوات رسمية.
وأوضح دينيغو لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "بالطبع، نحن نقيم هذه الخطوة بشكل إيجابي، ونرحب باستعداد سوريا ونتوقع خطوات رسمية، والاتصالات بالطبع، كانت تعمل في هذا الاتجاه".
وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، يوم أمس الأربعاء، في 29 حزيران/ يونيو، قرار سوريا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
جمهورية دونيتسك الشعبية بصدد تصدير المنتجات إلى سوريا عبر ميناء ماريوبول
17 يونيو, 17:49 GMT
وقال مصدر رسمي في الوزارة: "تجسيداً للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في المجالات كافة فقد قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كلا من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية"، حسبما ذكرته الوكالة السورية للأنباء "سانا".
وأضاف المصدر: "سيجري التواصل مع كلٍّ من البلدين للاتفاق على أطر تعزيز العلاقات بما فيها إقامة علاقات دبلوماسية وفق القواعد المتبعة".
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