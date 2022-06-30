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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220630/خبير-أوكراني-يشرح-أسباب-الخسائر-الفادحة-في-صفوف-قوات-بلاده-1064439988.html
خبير أوكراني يشرح أسباب الخسائر الفادحة في صفوف قوات بلاده
خبير أوكراني يشرح أسباب الخسائر الفادحة في صفوف قوات بلاده
صرح خبير أوكراني أن قوات بلاده تتكبد خسائر فادحة في مواجهات مع القوات الروسية. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T05:50+0000
2022-06-30T05:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وعن أسباب الخسائر "الكارثية"، قال الخبير ألكسندر كوتشيتكوف لصحيفة "غلافريد"، إن القوات الأوكرانية تتصرف في ساحة القتال على النحو الذي فرضته القوات الروسية، بينما لم تستطع القيادة الأوكرانية إيجاد الاستراتيجية المناسبة، الأمر الذي أدى إلى إيقاع خسائر كارثية في صفوف القوات الأوكرانية.ويتمكن الروس من تكبيد القوات الأوكرانية أكبر الخسائر بفضل تفوّقهم في قوة النيران والتفوق التقني، وفقا للخبير.وأشار إلى أن الروس يواصلون تقدمهم ببطء، ولكن بصفة مستمرة وهو ما يثير قلق القيادة الأوكرانية.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام.
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رصد عسكري

خبير أوكراني يشرح أسباب الخسائر الفادحة في صفوف قوات بلاده

05:50 GMT 30.06.2022
© Sputnik . Alexey Maishev / الذهاب إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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صرح خبير أوكراني أن قوات بلاده تتكبد خسائر فادحة في مواجهات مع القوات الروسية.
وعن أسباب الخسائر "الكارثية"، قال الخبير ألكسندر كوتشيتكوف لصحيفة "غلافريد"، إن القوات الأوكرانية تتصرف في ساحة القتال على النحو الذي فرضته القوات الروسية، بينما لم تستطع القيادة الأوكرانية إيجاد الاستراتيجية المناسبة، الأمر الذي أدى إلى إيقاع خسائر كارثية في صفوف القوات الأوكرانية.
ويتمكن الروس من تكبيد القوات الأوكرانية أكبر الخسائر بفضل تفوّقهم في قوة النيران والتفوق التقني، وفقا للخبير.
وأشار إلى أن الروس يواصلون تقدمهم ببطء، ولكن بصفة مستمرة وهو ما يثير قلق القيادة الأوكرانية.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام.
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Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 14:42 GMT
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