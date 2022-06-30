https://arabic.sputniknews.com/20220630/خبير-أوكراني-يشرح-أسباب-الخسائر-الفادحة-في-صفوف-قوات-بلاده-1064439988.html
خبير أوكراني يشرح أسباب الخسائر الفادحة في صفوف قوات بلاده
خبير أوكراني يشرح أسباب الخسائر الفادحة في صفوف قوات بلاده
صرح خبير أوكراني أن قوات بلاده تتكبد خسائر فادحة في مواجهات مع القوات الروسية. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T05:50+0000
2022-06-30T05:50+0000
2022-06-30T05:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وعن أسباب الخسائر "الكارثية"، قال الخبير ألكسندر كوتشيتكوف لصحيفة "غلافريد"، إن القوات الأوكرانية تتصرف في ساحة القتال على النحو الذي فرضته القوات الروسية، بينما لم تستطع القيادة الأوكرانية إيجاد الاستراتيجية المناسبة، الأمر الذي أدى إلى إيقاع خسائر كارثية في صفوف القوات الأوكرانية.ويتمكن الروس من تكبيد القوات الأوكرانية أكبر الخسائر بفضل تفوّقهم في قوة النيران والتفوق التقني، وفقا للخبير.وأشار إلى أن الروس يواصلون تقدمهم ببطء، ولكن بصفة مستمرة وهو ما يثير قلق القيادة الأوكرانية.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام.
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2022
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
خبير أوكراني يشرح أسباب الخسائر الفادحة في صفوف قوات بلاده
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صرح خبير أوكراني أن قوات بلاده تتكبد خسائر فادحة في مواجهات مع القوات الروسية.
وعن أسباب الخسائر "الكارثية"، قال
الخبير ألكسندر كوتشيتكوف لصحيفة "غلافريد"، إن القوات الأوكرانية تتصرف في ساحة القتال على النحو الذي فرضته القوات الروسية، بينما لم تستطع القيادة الأوكرانية إيجاد الاستراتيجية المناسبة، الأمر الذي أدى إلى إيقاع خسائر كارثية في صفوف القوات الأوكرانية.
ويتمكن الروس من تكبيد القوات الأوكرانية أكبر الخسائر بفضل تفوّقهم في قوة النيران والتفوق التقني، وفقا للخبير.
وأشار إلى أن الروس يواصلون تقدمهم ببطء، ولكن بصفة مستمرة وهو ما يثير قلق القيادة الأوكرانية.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام.