https://arabic.sputniknews.com/20220630/رئيسي-وجود-الكيان-الصهيوني-في-المنطقة-مثير-للتوتر-ولا-يخدم-أمن-المنطقة-1064440662.html

رئيسي: وجود الكيان الصهيوني في المنطقة مثير للتوتر ولا يخدم أمن المنطقة

رئيسي: وجود الكيان الصهيوني في المنطقة مثير للتوتر ولا يخدم أمن المنطقة

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن "وجود الكيان الصهيوني في المنطقة مثير للتوتر ولا يخدم أمن المنطقة إطلاقا. 30.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-30T06:24+0000

2022-06-30T06:24+0000

2022-06-30T06:24+0000

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

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وقال رئيسي، خلال لقائه بنظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، على هامش اجتماع القمة السادس للدول المطلة على بحر قزوين، إن "من أهم فوائد عقد القمم الإقليمية هو الاجتماع بمسؤولين من الدول المجاورة وخلق المزيد من التفاهم بينهم"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وشدد على أن "وجود كيان الاحتلال الصهيوني الغاصب للقدس في المنطقة مثير للتوتر ولا يفيد أمن المنطقة بأي شكل من الأشكال"، مضيفا أن "الأمن في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا بالتعاون بين دول المنطقة وجيران بحر قزوين".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال إن "وجود الكيان الصهيوني داخل المنطقة لن يحقق سوى إثارة الفتن وانعدام الأمن فيها".وذكرت وكالة إرنا، أن وزير الخارجية الإيراني، خلال زيارته لأنقرة، قال للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الوجود الإسرائيلي في المنطقة لن يحقق سوى إثارة الفتن والفوضى.كما قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن "النظام الصهيوني ليس قادرا على الدفاع عن نفسه ويفتقر للسياسة".وقال سلامي، في كلمة نقلتها وكالة "تسنيم"، إن "الكيان الصهيوني غير قادر على الدفاع عن نفسه وهو كيان بلا سياسة بالكامل، لكن السؤال المهم هو كيف تعتمد عليه بعض الدول الإسلامية"، مؤكدا أن "تطبيع العلاقات مع الصهاينة سيكون مريرا لبعض حكام المنطقة".

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