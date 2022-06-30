https://arabic.sputniknews.com/20220630/رئيس-مفوضية-الاتحاد-الأفريقي-يدعو-إثيوبيا-والسودان-إلى-الامتناع-عن-أي-عمل-عسكري-1064443939.html
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يدعو إثيوبيا والسودان إلى الامتناع عن أي عمل عسكري
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يدعو إثيوبيا والسودان إلى الامتناع عن أي عمل عسكري
دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، أمس الأربعاء، كلا من إثيوبيا والسودان إلى الحوار وعدم الإقدام على أي عمل عسكري. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T08:11+0000
2022-06-30T08:11+0000
2022-06-30T08:11+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار إثيوبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101613/93/1016139316_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_7f3fa62422da6692d9ef3b1496d688ea.jpg
وحسب بيان نشرته وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، دعا فقي البلدين "إلى الامتناع عن أي عمل عسكري مهما كان مصدره وإلى الحوار لحل أي خلاف".ووفقا للبيان، فقد عبّر المسؤول الأفريقي عن قلقه من الأحداث بين إثيوبيا والسودان، قائلا: "أتابع بقلق عميق تصاعد التوتر العسكري بين البلدين، وآسف بشدة للخسائر في الأرواح على حدودهما المشتركة".وكانت الخرطوم قد وجهت، الاثنين الماضي، اتهامات إلى الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومدني، قالت إنه قد تم أسرهم في منطقة الفشقة الحدودية المتنازع عليها بين البلدين.وكانت منطقة الفشقة قد شهدت اشتباكات كثيرة أسفرت عن وقوع قتلى، منذ أواخر عام 2020 عقب اندلاع الحرب بين أديس أبابا ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي.يؤجج هذا النزاع الحدودي التوترات بين السودان وإثيوبيا اللتين لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن ترسيم حدودهما ويدور خلاف بينهما أيضًا منذ أكثر من 10 سنوات بشأن سد النهضة الذي بنته إثيوبيا على نهر النيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220629/أبي-أحمد-هناك-من-يرغب-في-انزلاق-إثيوبيا-في-حرب-من-السودان-1064422497.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101613/93/1016139316_54:0:945:668_1920x0_80_0_0_64466e7c424a9ff9e98e202039157119.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يدعو إثيوبيا والسودان إلى الامتناع عن أي عمل عسكري
تابعنا عبر
دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، أمس الأربعاء، كلا من إثيوبيا والسودان إلى الحوار وعدم الإقدام على أي عمل عسكري.
وحسب بيان نشرته وكالة الصحافة الفرنسية
(أ ف ب)، دعا فقي البلدين "إلى الامتناع عن أي عمل عسكري مهما كان مصدره وإلى الحوار لحل أي خلاف".
ووفقا للبيان، فقد عبّر المسؤول الأفريقي عن قلقه من الأحداث بين إثيوبيا والسودان، قائلا: "أتابع بقلق عميق تصاعد التوتر العسكري بين البلدين، وآسف بشدة للخسائر في الأرواح على حدودهما المشتركة".
وكانت الخرطوم قد وجهت، الاثنين الماضي، اتهامات إلى الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود
سودانيين ومدني، قالت إنه قد تم أسرهم في منطقة الفشقة الحدودية المتنازع عليها بين البلدين.
وردا على تلك الاتهامات نفت الحكومة والجيش الإثيوبيان، ذلك، موجهين بدورهم اتهامات لجنود سودانيين بدخول الأراضي الإثيوبية، وهو الأمر الذي وقعت على إثره اشتباكات أوقعت قتلى.
وكانت منطقة الفشقة قد شهدت اشتباكات كثيرة أسفرت عن وقوع قتلى، منذ أواخر عام 2020 عقب اندلاع الحرب بين أديس أبابا ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي.
يؤجج هذا النزاع الحدودي التوترات بين السودان وإثيوبيا
اللتين لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن ترسيم حدودهما ويدور خلاف بينهما أيضًا منذ أكثر من 10 سنوات بشأن سد النهضة الذي بنته إثيوبيا على نهر النيل.