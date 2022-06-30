https://arabic.sputniknews.com/20220630/رئيس-مفوضية-الاتحاد-الأفريقي-يدعو-إثيوبيا-والسودان-إلى-الامتناع-عن-أي-عمل-عسكري-1064443939.html

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يدعو إثيوبيا والسودان إلى الامتناع عن أي عمل عسكري

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يدعو إثيوبيا والسودان إلى الامتناع عن أي عمل عسكري

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، أمس الأربعاء، كلا من إثيوبيا والسودان إلى الحوار وعدم الإقدام على أي عمل عسكري. 30.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-30T08:11+0000

2022-06-30T08:11+0000

2022-06-30T08:11+0000

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وحسب بيان نشرته وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، دعا فقي البلدين "إلى الامتناع عن أي عمل عسكري مهما كان مصدره وإلى الحوار لحل أي خلاف".ووفقا للبيان، فقد عبّر المسؤول الأفريقي عن قلقه من الأحداث بين إثيوبيا والسودان، قائلا: "أتابع بقلق عميق تصاعد التوتر العسكري بين البلدين، وآسف بشدة للخسائر في الأرواح على حدودهما المشتركة".وكانت الخرطوم قد وجهت، الاثنين الماضي، اتهامات إلى الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومدني، قالت إنه قد تم أسرهم في منطقة الفشقة الحدودية المتنازع عليها بين البلدين.وكانت منطقة الفشقة قد شهدت اشتباكات كثيرة أسفرت عن وقوع قتلى، منذ أواخر عام 2020 عقب اندلاع الحرب بين أديس أبابا ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي.يؤجج هذا النزاع الحدودي التوترات بين السودان وإثيوبيا اللتين لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن ترسيم حدودهما ويدور خلاف بينهما أيضًا منذ أكثر من 10 سنوات بشأن سد النهضة الذي بنته إثيوبيا على نهر النيل.

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