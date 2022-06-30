https://arabic.sputniknews.com/20220630/روسيا-تطور-قمرا-صناعيا-انتحاريا-1064447234.html
روسيا تطور قمرا صناعيا انتحاريا
روسيا تطور قمرا صناعيا انتحاريا
يستكشف معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم إمكانية دراسة الغلاف الجوي لكوكب المشتري باستخدام أقمار كاميكازي (انتحارية). سيتم إرسال مجسات تدور... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T08:41+0000
2022-06-30T08:41+0000
2022-06-30T08:41+0000
روسيا
روسكوسموس
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وقال أناتولي بتروكوفيتش، مدير المعهد لوسائل إعلام روسية: "ندرس برنامجًا موسعًا لدراسة نظام كوكب المشتري باستخدام معدات علمية مثبتة على قاطرة نووية ومجسات قابلة للفصل. يمكن أن تهبط على أحد أقمار كوكب المشتري أو تحليل الغلاف الجوي للكوكب باستخدام طريقة كاميكازي - بالسقوط على الكوكب".في عام 2020، وقعت شركة "روسكوسموس" عقدًا مع "أرسنال" لتطوير تصميم متقدم لقاطرة فضائية مع محطة للطاقة النووية لرحلات الفضاء البعيدة. تكلفة العمل 4.17 مليار روبل، ومن المقرر الانتهاء منه في يوليو/تموز 2024.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, روسكوسموس
روسيا تطور قمرا صناعيا انتحاريا
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يستكشف معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم إمكانية دراسة الغلاف الجوي لكوكب المشتري باستخدام أقمار كاميكازي (انتحارية). سيتم إرسال مجسات تدور حول عملاق الغاز بقاطرة نووية.
وقال أناتولي بتروكوفيتش، مدير المعهد لوسائل إعلام روسية: "ندرس برنامجًا موسعًا لدراسة نظام كوكب المشتري باستخدام معدات علمية مثبتة على قاطرة نووية ومجسات قابلة للفصل. يمكن أن تهبط على أحد أقمار كوكب المشتري أو تحليل الغلاف الجوي للكوكب باستخدام طريقة كاميكازي - بالسقوط على الكوكب".
في عام 2020، وقعت شركة "روسكوسموس" عقدًا مع "أرسنال" لتطوير تصميم متقدم لقاطرة فضائية مع محطة للطاقة النووية لرحلات الفضاء البعيدة. تكلفة العمل 4.17 مليار روبل، ومن المقرر الانتهاء منه في يوليو/تموز 2024.