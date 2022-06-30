https://arabic.sputniknews.com/20220630/زيلينسكي-يتوعد-سوريا-بالعقوبات-في-حالة-واحدة-1064454406.html
زيلينسكي يتوعد سوريا بالعقوبات في "حالة واحدة"
زيلينسكي يتوعد سوريا بالعقوبات في "حالة واحدة"
هدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بقطع العلاقات مع سوريا بعد قرار الأخيرة الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T10:47+0000
2022-06-30T10:47+0000
2022-06-30T10:47+0000
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وصرح زيلينسكي لموقع "سترانا يو أيه"، يوم أمس الأربعاء، أن "الاعتراف بالجمهوريات يعني أن كييف لن يكون لها علاقات مع سوريا بل سنفرض العقوبات عليها".وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، يوم أمس الأربعاء، قرار سوريا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وقال مصدر رسمي في الوزارة: "تجسيداً للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في المجالات كافة فقد قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كلا من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية"، حسبما ذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا".وأضاف المصدر: "سيجري التواصل مع كلٍّ من البلدين للاتفاق على أطر تعزيز العلاقات بما فيها إقامة علاقات دبلوماسية وفق القواعد المتبعة".
https://arabic.sputniknews.com/20220630/خارجية-لوغانسك-ترحب-باعتراف-سوريا-بالجمهورية-وتنتظر-الخطوات-الرسمية-1064453196.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يتوعد سوريا بالعقوبات في "حالة واحدة"
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هدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بقطع العلاقات مع سوريا بعد قرار الأخيرة الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وصرح زيلينسكي لموقع "سترانا يو أيه"، يوم أمس الأربعاء، أن "الاعتراف بالجمهوريات يعني أن كييف لن يكون لها علاقات مع سوريا بل سنفرض العقوبات عليها".
وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، يوم أمس الأربعاء، قرار سوريا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وقال مصدر رسمي في الوزارة
: "تجسيداً للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في المجالات كافة فقد قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كلا من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية"، حسبما ذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا".
وأضاف المصدر: "سيجري التواصل مع كلٍّ من البلدين للاتفاق على أطر تعزيز العلاقات بما فيها إقامة علاقات دبلوماسية وفق القواعد المتبعة".