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زيلينسكي يتوعد سوريا بالعقوبات في "حالة واحدة"
زيلينسكي يتوعد سوريا بالعقوبات في "حالة واحدة"
هدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بقطع العلاقات مع سوريا بعد قرار الأخيرة الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T10:47+0000
2022-06-30T10:47+0000
أخبار سوريا اليوم
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وصرح زيلينسكي لموقع "سترانا يو أيه"، يوم أمس الأربعاء، أن "الاعتراف بالجمهوريات يعني أن كييف لن يكون لها علاقات مع سوريا بل سنفرض العقوبات عليها".وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، يوم أمس الأربعاء، قرار سوريا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وقال مصدر رسمي في الوزارة: "تجسيداً للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في المجالات كافة فقد قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كلا من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية"، حسبما ذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا".وأضاف المصدر: "سيجري التواصل مع كلٍّ من البلدين للاتفاق على أطر تعزيز العلاقات بما فيها إقامة علاقات دبلوماسية وفق القواعد المتبعة".
https://arabic.sputniknews.com/20220630/خارجية-لوغانسك-ترحب-باعتراف-سوريا-بالجمهورية-وتنتظر-الخطوات-الرسمية-1064453196.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يتوعد سوريا بالعقوبات في "حالة واحدة"

10:47 GMT 30.06.2022
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زيلينسكي يلقي كلمة أمام البرلمان اليوناني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
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هدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بقطع العلاقات مع سوريا بعد قرار الأخيرة الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وصرح زيلينسكي لموقع "سترانا يو أيه"، يوم أمس الأربعاء، أن "الاعتراف بالجمهوريات يعني أن كييف لن يكون لها علاقات مع سوريا بل سنفرض العقوبات عليها".
وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، يوم أمس الأربعاء، قرار سوريا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
النائب الأول لوزير خارجية دونيتسك، سيرغي بيريساد، موسكو، روسيا 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
خارجية لوغانسك ترحب باعتراف سوريا بالجمهورية وتنتظر "الخطوات الرسمية"
10:19 GMT
وقال مصدر رسمي في الوزارة: "تجسيداً للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في المجالات كافة فقد قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كلا من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية"، حسبما ذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا".
وأضاف المصدر: "سيجري التواصل مع كلٍّ من البلدين للاتفاق على أطر تعزيز العلاقات بما فيها إقامة علاقات دبلوماسية وفق القواعد المتبعة".
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