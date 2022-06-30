https://arabic.sputniknews.com/20220630/ستولتنبرغ-توقيع-بروتوكول-انضمام-فنلندا-والسويد-للناتو-مطلع-الشهر-المقبل-1064458381.html
ستولتنبرغ: توقيع بروتوكول انضمام فنلندا والسويد للناتو مطلع الشهر المقبل
ستولتنبرغ: توقيع بروتوكول انضمام فنلندا والسويد للناتو مطلع الشهر المقبل
قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إن "توقيع بروتوكول انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيتم يوم الثلاثاء 5 يوليو/تموز، بمشاركة وزراء... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T11:29+0000
2022-06-30T11:29+0000
2022-06-30T11:49+0000
فنلندا
السويد
الناتو
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وسيعقد الاجتماع القادم لرؤساء دول وحكومات الناتو في عام 2023 في فيلنيوس، حيث قال ستولتنبرغ: "سنلتقي مرة أخرى العام المقبل في فيلنيوس، ليتوانيا".وشدد ستولتنبرغ على أن قمة الناتو في مدريد "أصبحت تاريخية، حيث اتخذ زعماء دول الحلف عددا من القرارات المهمة، وكذلك وافقوا على مفهوم استراتيجي جديد للمنظمة".وأردف ستولتنبرغ: "أستطيع أن أقول إن الحلفاء قرروا زيادة تمويل الميزانية العامة بشكل كبير في الفترة حتى 2030 ستظهر أرقام محددة في الميزانية السنوية".
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فنلندا, السويد, الناتو
ستولتنبرغ: توقيع بروتوكول انضمام فنلندا والسويد للناتو مطلع الشهر المقبل
11:29 GMT 30.06.2022 (تم التحديث: 11:49 GMT 30.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إن "توقيع بروتوكول انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيتم يوم الثلاثاء 5 يوليو/تموز، بمشاركة وزراء خارجية الحلف".
وسيعقد الاجتماع القادم لرؤساء دول وحكومات الناتو في عام 2023 في فيلنيوس، حيث قال ستولتنبرغ: "سنلتقي مرة أخرى العام المقبل في فيلنيوس، ليتوانيا".
وشدد ستولتنبرغ على أن قمة الناتو في مدريد "أصبحت تاريخية، حيث اتخذ زعماء دول الحلف عددا من القرارات المهمة، وكذلك وافقوا على مفهوم استراتيجي جديد للمنظمة".
وأردف ستولتنبرغ: "أستطيع أن أقول إن الحلفاء قرروا زيادة تمويل الميزانية العامة بشكل كبير في الفترة حتى 2030 ستظهر أرقام محددة في الميزانية السنوية".