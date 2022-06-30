https://arabic.sputniknews.com/20220630/سفيرة-بريطانيا-في-موسكو-تتسلم-مذكرة-احتجاج-شديد-اللهجة-على-التصريحات-الفظة-ضد-بوتين-والشعب-الروسي-1064472658.html

سفيرة بريطانيا في موسكو تتسلم مذكرة احتجاج شديد اللهجة على التصريحات "الفظة" ضد بوتين والشعب الروسي

سفيرة بريطانيا في موسكو تتسلم مذكرة احتجاج شديد اللهجة على التصريحات "الفظة" ضد بوتين والشعب الروسي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، استدعاء سفيرة بريطانيا لدى روسيا، ديبورا برونيرت، وتسليمها مذكرة احتجاج شديد اللهجة على التصريحات "الفظة" للقيادة... 30.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-30T17:50+0000

2022-06-30T17:50+0000

2022-06-30T17:50+0000

العالم

روسيا

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وجاء في بيان منشور على موقع الخارجية الروسية: "في الثلاثين من حزيران/يونيو، تم استدعاء السفيرة البريطانية في موسكو، ديبورا برونيرت، حيث تم تسليمها مذكرة احتجاج شديد اللهجة على خلفية التصريحات الفظة من القيادات العليا البريطانية ضد روسيا وزعيمها والمسؤولين الروس والشعب الروسي".وأشار البيان إلى تسليم السفيرة مذكرة تفيد بأن الخطاب المبتذل من المسؤولين البريطانيين غير مقبول، وأنه في المجتمع المهذب، من المعتاد الاعتذار عن مثل هذه التصريحات.في سياق آخر تم إبلاغ السفيرة البريطانية في وزارة الخارجية الروسية بعدم مقبولية الكلمات حول "التهديدات النووية" لموسكو.وقالت الوزارة في بيان إن السفيرة البريطانية لدى روسيا ديبورا برونرت، التي تم استدعاؤها إلى وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس، أُبلغت أنه من غير المقبول تكرار معلومات كاذبة حول تهديدات مزعومة لاستخدام روسيا للأسلحة النووية.وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للبيان، أشير إلى "عدم قبول ممارسة تكرار المعلومات الكاذبة عمدا من خلال تصريحات المسؤولين في المملكة المتحدة، ولا سيما بشأن التهديدات باستخدام الأسلحة النووية التي يُزعم أن الجانب الروسي أعرب عنها".وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أعلن اليوم الخميس، أن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لن تؤثر على القرار بشأن ما إذا كان بوتين سيشارك لقاء مجموعة العشرين، مؤكدًا أنه لدى روسيا دعوة والقرار يعود لها.وأضاف بيسكوف، رداً على طلب الصحفيين للتعليق على دعوة جونسون لــ "مقاطعة قمة مجموعة العشرين" وتصريحه، بأنه "سيصاب بالدهشة إذا جاء (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين شخصياً"، مضيفا: "أنتم تعلمون، أن السيد جونسون يسمح لنفسه بالكثير من العبارات والتصريحات المختلفة: موفقة، وأقل توفيقاً، وغير موفقة مطلقاً وفظيعة في المحتوى".

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