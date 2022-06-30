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"سوناطراك" الجزائرية تدرس خيارات جديدة لرفع أسعار الغاز للمشترين الأوروبيين
"سوناطراك" الجزائرية تدرس خيارات جديدة لرفع أسعار الغاز للمشترين الأوروبيين
أشار تقرير إعلامي إلى أن شركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية "سوناطراك" تدرس خيارات جديدة لرفع أسعار الغاز للمشترين من أوروبا. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T06:15+0000
2022-06-30T06:15+0000
اقتصاد
الجزائر
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وقالت مصادر لوكالة "رويترز"، إن "شركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك تجري محادثات بشأن كيفية الاستفادة من الارتفاع الكبير في أسعار الغاز العالمية في عقودها الطويلة الأجل مع المشترين الأوروبيين".وبفضل الانتعاش في السوق لجميع منتجات الطاقة، يتوقع الخبراء أن تنمو عائدات الجزائر من بيعها إلى 50 مليار دولار بحلول نهاية العام مقارنة بـ 35.4 مليار دولار في عام 2021. وإذا كانت أسعار الغاز من الدولة تعتمد على أسعار الصرف في أوروبا، فمن الواضح أن هذا الرقم سيكون أعلى من ذلك بكثير.تعمل شركة النفط الجزائرية المملوكة للدولة "سوناطراك" في استخراج ومعالجة ونقل وبيع المحروقات وهي الأكبر ليس فقط في الجزائر، وإنما في القارة الأفريقية.
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اقتصاد, الجزائر

"سوناطراك" الجزائرية تدرس خيارات جديدة لرفع أسعار الغاز للمشترين الأوروبيين

06:15 GMT 30.06.2022
© AP Photo / Aflred de Montesquiouعامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك
عامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Aflred de Montesquiou
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أشار تقرير إعلامي إلى أن شركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية "سوناطراك" تدرس خيارات جديدة لرفع أسعار الغاز للمشترين من أوروبا.
وقالت مصادر لوكالة "رويترز"، إن "شركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك تجري محادثات بشأن كيفية الاستفادة من الارتفاع الكبير في أسعار الغاز العالمية في عقودها الطويلة الأجل مع المشترين الأوروبيين".

وأضافت المصادر أن الشركة الجزائرية تدرس عدة خيارات، بما في ذلك الربط الجزئي لأسعار الغاز الفورية في العقود التي كانت مرتبطة تاريخيا بخام برنت، كما تحاول الشركة إعادة التفاوض بشأن الأسعار مع الشركات التي تتلقى الغاز من خط أنابيب البحر "ميدغاز"، بما في ذلك "ناتورجي" و"سيبسا" و"إنديسا" في إسبانيا و"إنجي" في فرنسا و"جالب" في البرتغال.

وبفضل الانتعاش في السوق لجميع منتجات الطاقة، يتوقع الخبراء أن تنمو عائدات الجزائر من بيعها إلى 50 مليار دولار بحلول نهاية العام مقارنة بـ 35.4 مليار دولار في عام 2021. وإذا كانت أسعار الغاز من الدولة تعتمد على أسعار الصرف في أوروبا، فمن الواضح أن هذا الرقم سيكون أعلى من ذلك بكثير.
تعمل شركة النفط الجزائرية المملوكة للدولة "سوناطراك" في استخراج ومعالجة ونقل وبيع المحروقات وهي الأكبر ليس فقط في الجزائر، وإنما في القارة الأفريقية.
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