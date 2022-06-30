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"سويسرا والسويد"... بايدن يضع نفسه في موقف محرج بقمة الناتو (فيديو)
"سويسرا والسويد"... بايدن يضع نفسه في موقف محرج بقمة الناتو (فيديو)
تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف محرج عندما تحدث عن توسع الناتو، واضعا سويسرا في حديثه مكان السويد. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T14:13+0000
2022-06-30T14:19+0000
جو بايدن
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ففي مؤتمر صحفي عقب قمة الحلف تحدث الزعيم الأمريكي عن محادثات هاتفية مع زعيمي فنلندا والسويد، قائلا:يذكر أنها ليست المرة الاولى التي يضع فيه بايدن نفسه بموقف محرج في هذه القمة حيث أخطأ في الكلام أثناء المفاوضات مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، واصفًا الناتو بأنه تهديد لنفسه. بالإضافة إلى ذلك، انتهك بايدن البروتوكول الملكي عند اجتماعه مع الملك فيليب السادس والملكة ليتيسيا.
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جو بايدن

"سويسرا والسويد"... بايدن يضع نفسه في موقف محرج بقمة الناتو (فيديو)

14:13 GMT 30.06.2022 (تم التحديث: 14:19 GMT 30.06.2022)
© AFP 2022 / Bertrand Guayالرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريديريكسن، في القصر الملكي، في إطار اجتماع أعضاء الناتو في مدريد، إسبانيا 28 يونيو 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريديريكسن، في القصر الملكي، في إطار اجتماع أعضاء الناتو في مدريد، إسبانيا 28 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© AFP 2022 / Bertrand Guay
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تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف محرج عندما تحدث عن توسع الناتو، واضعا سويسرا في حديثه مكان السويد.
ففي مؤتمر صحفي عقب قمة الحلف تحدث الزعيم الأمريكي عن محادثات هاتفية مع زعيمي فنلندا والسويد، قائلا:

رئيس سويسرا. سويسرا، يا إلهي، لقد تحمست لتوسيع الناتو. السويد، مصححا لنفسه الخطأ.

يذكر أنها ليست المرة الاولى التي يضع فيه بايدن نفسه بموقف محرج في هذه القمة حيث أخطأ في الكلام أثناء المفاوضات مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، واصفًا الناتو بأنه تهديد لنفسه. بالإضافة إلى ذلك، انتهك بايدن البروتوكول الملكي عند اجتماعه مع الملك فيليب السادس والملكة ليتيسيا.
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