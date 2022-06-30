https://arabic.sputniknews.com/20220630/شاب-روسي-يبتكر-قفازا-يترجم-لغة-الإشارة-1064440385.html
شاب روسي يبتكر قفازا يترجم لغة الإشارة
شاب روسي يبتكر قفازا يترجم لغة الإشارة
يمكن للقفاز إظهار ترجمة الإيماءات على شاشة الهاتف المحمول. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T06:13+0000
2022-06-30T06:13+0000
2022-06-30T06:13+0000
منوعات
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في العام الماضي، ابتكر دانيلا فومينيتشينكو، طالب الصف العاشر في فصل الهندسة في المدرسة رقم 2065، أول نموذج أولي لجهازه - لقد قام بتوصيل مستشعرات قابلة للطي ووحدة تحكم دقيقة بالقفاز، وبعد ذلك صمم برنامجًا خاصًا له يتعرف على بعض الإيماءات وعرض الترجمة إلى اللغة الروسية على شاشة الهاتف عبر البلوتوث، حسب موقع "موسكفيتش".والآن، بعد أن أصبح طالبًا في الصف الحادي عشر، أنهى دانيلا اختراعه - أضاف مستشعر موضع في الفضاء، ومكبر صوت، وعاير مستشعرات الانحناء بشكل أفضل. بفضل هذا، يمكن للقفاز تحديد الإيماءة بدقة من خلال ثني الأصابع وموضع اليد، وهو ما يكفي للتعرف على معظم الإيماءات من لغة الصم والبكم. بالإضافة إلى ذلك، يتحدث القفاز الآن الكلمات والعبارات المعروضة في الوقت الفعلي. توجد نماذج أولية مماثلة في العالم، لكنها أثقل وأقل دقة ولا تترجم الإيماءات إلى اللغة الروسية.الآن يتعرف القفاز بالفعل على الإيماءات الأساسية، مثل "مرحبًا" و"أصم" و"شكرًا لك" و"وداعًا"، والآن ينشغل الطالب بتجديد القاموس بحيث يستطيع البكم بمساعدة اختراعه التواصل مع أولئك الذين لا يفهمون إيماءات اللغة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
شاب روسي يبتكر قفازا يترجم لغة الإشارة
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يمكن للقفاز إظهار ترجمة الإيماءات على شاشة الهاتف المحمول.
في العام الماضي، ابتكر دانيلا فومينيتشينكو، طالب الصف العاشر في فصل الهندسة في المدرسة رقم 2065، أول نموذج أولي لجهازه - لقد قام بتوصيل مستشعرات قابلة للطي ووحدة تحكم دقيقة بالقفاز، وبعد ذلك صمم برنامجًا خاصًا له يتعرف على بعض الإيماءات وعرض الترجمة إلى اللغة الروسية على شاشة الهاتف عبر البلوتوث، حسب موقع "موسكفيتش".
والآن، بعد أن أصبح طالبًا في الصف الحادي عشر، أنهى دانيلا اختراعه - أضاف مستشعر موضع في الفضاء، ومكبر صوت، وعاير مستشعرات الانحناء بشكل أفضل. بفضل هذا، يمكن للقفاز تحديد الإيماءة بدقة
من خلال ثني الأصابع وموضع اليد، وهو ما يكفي للتعرف على معظم الإيماءات من لغة الصم والبكم. بالإضافة إلى ذلك، يتحدث القفاز الآن الكلمات والعبارات المعروضة في الوقت الفعلي. توجد نماذج أولية مماثلة في العالم، لكنها أثقل وأقل دقة ولا تترجم الإيماءات إلى اللغة الروسية.
الآن يتعرف القفاز بالفعل على الإيماءات الأساسية، مثل "مرحبًا" و"أصم" و"شكرًا لك" و"وداعًا"، والآن ينشغل الطالب بتجديد القاموس بحيث يستطيع البكم بمساعدة اختراعه التواصل مع أولئك الذين لا يفهمون إيماءات اللغة.