https://arabic.sputniknews.com/20220630/صحفيون-يلتقون-مع-بوروشينكو-في-لندن-1064440989.html

صحفيون يلتقون مع بوروشينكو في لندن

صحفيون يلتقون مع بوروشينكو في لندن

التقى صحفيون أوكرانيون بالرئيس السابق بيوتر بوروشنكو مع زوجته وابنه الأصغر في أحد أغلى الفنادق في لندن، حسب ما نقلته "تي إس إن". 30.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-30T06:41+0000

2022-06-30T06:41+0000

2022-06-30T06:41+0000

لندن

أخبار أوكرانيا

بيوتر بوروشينكو

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يشار إلى أن مارينا زوجة السياسي لم يعجبها لقاء الصحفيين وحاولت أن تأخذ الهاتف من الصحفي لوقف التصوير.في الوقت نفسه، لم يتدخل بوروشينكو نفسه في عمل المراسل، وقال إنه كان في لندن للعمل، وقد وصل أخيرًا إلى الفندق وسيغادره قريبًا. في محادثة مع أحد الصحفيين، أشار الرئيس السابق على وجه التحديد، إلى أنه بسبب الوضع في أوكرانيا، فإن أطفاله ليسوا في "أمان".ومع ذلك، وبحسب قناة "سترانا"، فإن وجود الابن الأصغر للسياسي في لندن يثير بعض التساؤلات، حيث أن الشاب يبلغ من العمر 21 عامًا، لكنه تمكن بطريقة ما من مغادرة أوكرانيا مع والده، على الرغم من التعبئة العامة وحظر السفر للرجال في سن العسكرية.بعد وصول فلاديمير زيلينسكي إلى السلطة، تم فتح 20 دعوى جنائية في أوكرانيا ضد بوروشينكو. صرح بوروشينكو نفسه أنه تم فتح 130 قضية جنائية ضده، ولكن تم إغلاق نحو 40 منها.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

لندن, أخبار أوكرانيا, بيوتر بوروشينكو