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https://arabic.sputniknews.com/20220630/صحفيون-يلتقون-مع-بوروشينكو-في-لندن-1064440989.html
صحفيون يلتقون مع بوروشينكو في لندن
صحفيون يلتقون مع بوروشينكو في لندن
التقى صحفيون أوكرانيون بالرئيس السابق بيوتر بوروشنكو مع زوجته وابنه الأصغر في أحد أغلى الفنادق في لندن، حسب ما نقلته "تي إس إن". 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T06:41+0000
2022-06-30T06:41+0000
لندن
أخبار أوكرانيا
بيوتر بوروشينكو
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يشار إلى أن مارينا زوجة السياسي لم يعجبها لقاء الصحفيين وحاولت أن تأخذ الهاتف من الصحفي لوقف التصوير.في الوقت نفسه، لم يتدخل بوروشينكو نفسه في عمل المراسل، وقال إنه كان في لندن للعمل، وقد وصل أخيرًا إلى الفندق وسيغادره قريبًا. في محادثة مع أحد الصحفيين، أشار الرئيس السابق على وجه التحديد، إلى أنه بسبب الوضع في أوكرانيا، فإن أطفاله ليسوا في "أمان".ومع ذلك، وبحسب قناة "سترانا"، فإن وجود الابن الأصغر للسياسي في لندن يثير بعض التساؤلات، حيث أن الشاب يبلغ من العمر 21 عامًا، لكنه تمكن بطريقة ما من مغادرة أوكرانيا مع والده، على الرغم من التعبئة العامة وحظر السفر للرجال في سن العسكرية.بعد وصول فلاديمير زيلينسكي إلى السلطة، تم فتح 20 دعوى جنائية في أوكرانيا ضد بوروشينكو. صرح بوروشينكو نفسه أنه تم فتح 130 قضية جنائية ضده، ولكن تم إغلاق نحو 40 منها.
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لندن, أخبار أوكرانيا, بيوتر بوروشينكو

صحفيون يلتقون مع بوروشينكو في لندن

06:41 GMT 30.06.2022
© Press Service of the President of Ukraine / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو
الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© Press Service of the President of Ukraine
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التقى صحفيون أوكرانيون بالرئيس السابق بيوتر بوروشنكو مع زوجته وابنه الأصغر في أحد أغلى الفنادق في لندن، حسب ما نقلته "تي إس إن".
يشار إلى أن مارينا زوجة السياسي لم يعجبها لقاء الصحفيين وحاولت أن تأخذ الهاتف من الصحفي لوقف التصوير.
في الوقت نفسه، لم يتدخل بوروشينكو نفسه في عمل المراسل، وقال إنه كان في لندن للعمل، وقد وصل أخيرًا إلى الفندق وسيغادره قريبًا. في محادثة مع أحد الصحفيين، أشار الرئيس السابق على وجه التحديد، إلى أنه بسبب الوضع في أوكرانيا، فإن أطفاله ليسوا في "أمان".
ومع ذلك، وبحسب قناة "سترانا"، فإن وجود الابن الأصغر للسياسي في لندن يثير بعض التساؤلات، حيث أن الشاب يبلغ من العمر 21 عامًا، لكنه تمكن بطريقة ما من مغادرة أوكرانيا مع والده، على الرغم من التعبئة العامة وحظر السفر للرجال في سن العسكرية.
بعد وصول فلاديمير زيلينسكي إلى السلطة، تم فتح 20 دعوى جنائية في أوكرانيا ضد بوروشينكو. صرح بوروشينكو نفسه أنه تم فتح 130 قضية جنائية ضده، ولكن تم إغلاق نحو 40 منها.
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