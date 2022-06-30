https://arabic.sputniknews.com/20220630/صحيفة-تعدد-ثلاث-دول-يمكن-أن-تهاجم-روسيا-أولا-في-الحرب-العالمية-الثالثة-1064439527.html

صحيفة تعدد ثلاث دول يمكن أن تهاجم روسيا أولا في الحرب العالمية الثالثة

صحيفة تعدد ثلاث دول يمكن أن تهاجم روسيا أولا في الحرب العالمية الثالثة

يجب أن تكون روسيا حذرة من ثلاث دول يمكن أن تهاجمها. شارك هذا الرأي الصحفي البريطاني ليام دويل. 30.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-30T05:21+0000

2022-06-30T05:21+0000

2022-06-30T05:21+0000

رصد عسكري

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خلال الأشهر القليلة الماضية، تم فرض عدة حزم من العقوبات ضد روسيا تستهدف اقتصاد البلاد. وفقًا لليام دويل، في ظل وضع جيوسياسي صعب، قد تواجه روسيا ليس فقط حربًا مالية، ولكن أيضًا هجومًا على أراضيها، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريسفي" في مقالة ترجمها موقع "بوليت روس".كتب كاتب البحث البريطاني: "ثلاث دول يمكن أن تكون أول من يهاجم روسيا في الحرب العالمية الثالثة".حدد خبير الصحيفة ثلاث دول قادرة على مهاجمة الأراضي الروسية. المرشح الأكثر احتمالا هو الولايات المتحدة. تمتلك الأخيرة تحت تصرفها واحدة من أكبر ترسانات الأسلحة النووية في العالم، فضلاً عن عدد كبير من أنظمة القتال الأخرى. علاوة على ذلك، نشر البنتاغون بنية تحتية عسكرية كبيرة قريبة من الحدود الروسية.يجب أن تتوقع روسيا أيضًا عدوانًا من ألمانيا. زاد المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز، الذي حل محل أنجيلا ميركل في هذا المنصب في نهاية عام 2021، الإنفاق العسكري للبلاد بشكل كبير. وسينمو من 50.3 مليار يورو سنويًا إلى ما يقرب من 70 مليار يورو. في إطار هذه الحملة، من المخطط استبدال قاذفات تورنادو القديمة بطائرة أمريكية من طراز F-35A Lightning II ، والتي يمكن تسليحها بأسلحة نووية.قال المحلل: "لا تمتلك ألمانيا إمكانات نووية واسعة، لكن لديها القدرة على إنتاج مثل هذه الرؤوس الحربية".وقال الكاتب: "إذا كان ترايدنت في المكان المناسب في الوقت المناسب، فإن ذلك سيسمح للمسؤولين العسكريين البريطانيين بتوجيه ضربة قوية ضد الأهداف الروسية".ويخلص الكاتب إلى أنه: "من المرجح أن يؤدي هجوم من قبل أي من هذه الدول على روسيا إلى نشوب صراع نووي عالمي. مثل هذه المواجهة لن تترك للبشرية سوى فرص قليلة للبقاء على قيد الحياة".

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رصد عسكري