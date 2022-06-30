https://arabic.sputniknews.com/20220630/عدنان-منصور-الولايات-المتحدة-هي-التي-تقود-الاتحاد-الأوروبي-ولا-يجرؤ-على-الخروج-عن-إرادتها--1064463243.html

عدنان منصور: الولايات المتحدة هي التي تقود الاتحاد الأوروبي ولا يجرؤ على الخروج عن إرادتها

عدنان منصور: الولايات المتحدة هي التي تقود الاتحاد الأوروبي ولا يجرؤ على الخروج عن إرادتها

أعلن حلف "الناتو" في ختام قمته المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد أن "روسيا هي التهديد الأكثر أهمية والمباشر لأمن الحلفاء"، معتبرا أن "تعميق الشراكة... 30.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-30T13:17+0000

2022-06-30T13:17+0000

2022-06-30T13:17+0000

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حول العالم

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عدنان منصور: الولايات المتحدة هي التي تقود أوروبا ولا تجرؤ الخروج عن إرادتها عدنان منصور: الولايات المتحدة هي التي تقود أوروبا ولا تجرؤ الخروج عن إرادتها

يقول وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار منصور إلى أن من يقود حلف الناتو هي الولايات المتحدة، وبالتالي هي التي تقود أوروبا، ولا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يخرج عن إرادتها، والاستعدادات ضد روسيا كانت منذ أواخر التسعينيات، أي في عام 1999 عندما بدأت دول في أوروبا الشرقية تنضم إلى الحلف الأطلسي، ومن بعدها بدأت عملية تطويق روسيا بالقواعد العسكرية وتشكيل تهديد لأمنها القومي".بدوره يقول الخبير في الشأن الأوروبي عبد المسيح الشامي، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..

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2022

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