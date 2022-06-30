https://arabic.sputniknews.com/20220630/عضو-لجنة-الطاقة-والمياه-في-لبنان-لا-يوجد-حلول-لأزمة-الشح-المائي-في-البلاد-1064473183.html

عضو لجنة "الطاقة والمياه" في لبنان: لا يوجد حلول لأزمة الشح المائي في البلاد

عضو لجنة "الطاقة والمياه" في لبنان: لا يوجد حلول لأزمة الشح المائي في البلاد

أشار عضو لجنة "الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه" في لبنان النائب محمد خواجة، إلى أنه لا يوجد حلول لأزمة المياه لا على مستوى الدولة ولا على مستوى وزارة... 30.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-30T18:22+0000

2022-06-30T18:22+0000

2022-06-30T18:26+0000

العالم العربي

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وقال في حديث لـ"سبوتنيك": "نحن أمام أزمة مياه مثل كل الأزمات في مختلف القطاعات، الأزمة ممتدة إلى كل القطاعات اليوم، والأزمة أكبر من لجنة الطاقة والوزارة، نحن اليوم بحاجة إلى رؤية شاملة على مستوى وطن ككل، بحاجة إلى حكومة مختلفة تماماً عن كل هذه الحكومات لترسم كيفية الخروج من الأزمات المتشابكة التي يعانيها اليوم الشعب اللبناني ككل".ولفت خواجة إلى أن "هناك معاناة بتوفير المياه في أشهر الجفاف، شهر الصيف وحتى بدايات الخريف وهي سابقة على الأزمات الكبيرة التي نعانيها اليوم، طبعاً كانت تنقص كميات المياه نتيجة أننا في بلد ليس لديه سياسة مائية، والأمطار المتوفرة لدينا تكفي لشعبين مثل الشعب اللبناني ولكن هذه المياه بأغلبها تذهب باتجاه البحر، وحتى عندما تم التوجه إلى فكرة بناء السدود لم تكن ناجحة والدليل على ذلك أن أكثر من سد بتكلفة عشرات ملايين الدولارات لم يستطع أن يوفر كميات من المياه ويوجد تسريب في أكثر من مكان والأزمة بقيت كما كانت".وأضاف: "عندما دخلنا في الأزمة الاقتصادية وفقدان الدولار وغلاء المحروقات، حيث يقدر سعر طن المحروقات الـ 1200 دولار أمريكي، وهذا رقم كبير بالإضافة إلى الشلل التام في كل البلديات في المدن أو في القرى لأن الإيرادات لديها انخفضت كثيراً مع انخفاض سعر العملة الوطنية، كل هذه العوامل مع بعضها زادت الأزمة وتحولت إلى أزمة حادة إلى حد أن هناك قرى وحتى أحياء في مدينة بيروت أحياناً تنتج عن أعطال وشح في المياه وتبقى أيام طويلة من دون مياه، ولذلك علت الصرخة وكانت كبيرة".وأوضح خواجة أنه "لو كان لدينا كهرباء دائمة فبالتأكيد لا نذهب بهذا الاتجاه"، لافتاً إلى أن "اللبناني فتش على حلول جزئية ومؤقتة، وهذا أمر جيد كالذهاب إلى الطاقة المتجددة وطبعاً الذهاب باتجاه الطاقة الشمسة وحاولوا أن يوفروا أموالا لها من متبرعين ومغتربين وغيرهم وهي تعطي الآبار الموجودة في القرى ولكن لا تعطي الآبار الكبيرة مثل فخر الدين والضبية وجعيتا وغيرها، وبالتأكيد لا تصنع حلولا ولكن تقدم حلولا جزئية بتأمين القرى جزء من حاجاتها المائية من خلال تشغيل آبارها بتوفير الطاقة الشمسة ونحن نعلم أن هذه الطاقة بحاجة إلى أموال وتغيير بطاريات كل فترة وبحاجة إلى متابعة".

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العالم العربي