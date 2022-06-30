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قطر تشن هجوما حادا على السلطات السورية في بيان شديد اللهجة
قطر تشن هجوما حادا على السلطات السورية في بيان شديد اللهجة
شنت دولة قطر هجوما حادا على السلطات السورية، مطالبة بمحاسبة جميع المسؤولين عما وصفته بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T09:56+0000
2022-06-30T09:56+0000
أخبار قطر اليوم
أخبار سوريا اليوم
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ووفقا لبيان الوفد القطري أمام مجلس حقوق الإنسان الذي تنعقد دورته الـ50 في جنيف، فقد ادعت جوهرة السويدي، القائم بالأعمال بالإنابة في الوفد، أن "النظام السوري عمل منذ بداية الصراع على توظيف الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري كوسيلة من وسائل الحرب".وزعمت المسؤولة القطرية أن "أكثر من مليون سوري لحالة اعتقال"، مدعية وجود "أكثر من 150 ألف سوري ما زالوا محتجزين تعسفياً أو مخفيين قسرياً".وقالت إن "لجنة التحقيق كشفت تعمد النظام السوري إخفاء المعلومات عن مصير ومكان المفقودين، وتعرضهم للتعذيب والقتل"، ضاربة المثل بما وصفتها بـ "المجزرة التي حصلت في حي التضامن عام 2013، وتم الكشف عنها مؤخرا"، حسب ادعائها.ولذلك طالبت بمساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية.كما ناشدت قطر بضرورة "تمديد العمل بقرار مجلس الأمن بشأن آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وعلى ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يلبي تطلعات الشعب السوري ويتوافق مع بيان جنيف1 والقرار رقم 2254".
https://arabic.sputniknews.com/20220228/الجعفري-الإجراءات-القسرية-أحادية-الجانب-ضد-روسيا-وسوريا-غير-شرعية-بموجب-ميثاق-الأمم-المتحدة-1059278724.html
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أخبار قطر اليوم, أخبار سوريا اليوم

قطر تشن هجوما حادا على السلطات السورية في بيان شديد اللهجة

09:56 GMT 30.06.2022
© AP Photo / Jon Gambrellأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Jon Gambrell
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شنت دولة قطر هجوما حادا على السلطات السورية، مطالبة بمحاسبة جميع المسؤولين عما وصفته بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
ووفقا لبيان الوفد القطري أمام مجلس حقوق الإنسان الذي تنعقد دورته الـ50 في جنيف، فقد ادعت جوهرة السويدي، القائم بالأعمال بالإنابة في الوفد، أن "النظام السوري عمل منذ بداية الصراع على توظيف الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري كوسيلة من وسائل الحرب".
المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري في جنيف، سويسرا 1 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
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وزعمت المسؤولة القطرية أن "أكثر من مليون سوري لحالة اعتقال"، مدعية وجود "أكثر من 150 ألف سوري ما زالوا محتجزين تعسفياً أو مخفيين قسرياً".
وقالت إن "لجنة التحقيق كشفت تعمد النظام السوري إخفاء المعلومات عن مصير ومكان المفقودين، وتعرضهم للتعذيب والقتل"، ضاربة المثل بما وصفتها بـ "المجزرة التي حصلت في حي التضامن عام 2013، وتم الكشف عنها مؤخرا"، حسب ادعائها.

كما كشفت المسؤولة القطرية أن بلادها اتفقت مع لجنة التحقيق على "أهمية إنشاء آلية للكشف عن مصير الأشخاص المفقودين والمختفين، لكونها قضية أخلاقية وإنسانية إلى جانب كونها قانونية وحقوقية"، حسب تعبيرها.

ولذلك طالبت بمساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية.
كما ناشدت قطر بضرورة "تمديد العمل بقرار مجلس الأمن بشأن آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وعلى ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يلبي تطلعات الشعب السوري ويتوافق مع بيان جنيف1 والقرار رقم 2254".
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