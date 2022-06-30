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https://arabic.sputniknews.com/20220630/كاف-يعلن-أسماء-المرشحين-لجائزة-الأفضل-في-أفريقيا-لعام-2022-1064474269.html
"كاف" يعلن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2022
"كاف" يعلن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2022
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي عن عام 2022. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T19:12+0000
2022-06-30T19:12+0000
رياضة
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وشهدت القائمة الأولية المكونة من 30 لاعبًا، تواجد محمد صلاح ورياض محرز وساديو ماني وأشرف حكيمي وفرانك كيسي وإدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي.القائمةمحمد صلاح (ليفربول – مصر)، رياض محرز (مانشستر سيتي – الجزائر)، ساديو ماني (ليفربول – السنغال)، بيرتراند تراوري (أستون فيلا – بوركينا فاسو)، بلاتي توريه (بيراميدز – بوركينا فاسو).وإدموند تابسوبا (باير ليفركوزن – بوركينا فاسو)، أندري فرانك زامبو أنجويسا (نابولي – الكاميرون)، كارل توكو إيكامبي (ليون – الكاميرون)، علي معلول (الأهلي – تونس).وفينسنت أبو بكر (النصر – الكاميرون)، يوسف متشانجاما (جانجامب – الكاميرون)، فرانك كيسي (ميلان – كوت ديفوار)، سيباستيان هالير (أياكس أمستردام – كوت ديفوار).ومحمد عبد المنعم (الأهلي – مصر)، محمد النني (آرسنال – مصر)، محمد الشناوي (الأهلي – مصر)، موسى بارو (بولونيا – جامبيا)، نابي كيتا (ليفربول – غينيا)، نامبليس ميندي (ليستر سيتي – السنغال).أليو ديانج (الأهلي – مالي)، هاماري تراوري (رين – مالي)، يفيس بيسوما (توتنام – مالي)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان – المغرب)، سفيان بوفال (آنجيه – المغرب)، يحيى جبران (الوداد – المغرب).وياسين بونو (إشبيلية – المغرب)، موسيس سيمون (نانت – نيجيريا)، إدوارد ميندي (تشيلسي – السنغال)، كاليدو كوليبالي (نابولي – السنغال)، ساليو سيس (نانسي – السنغال).ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 21 من شهر يوليو/تموز المقبل في المغرب، بعد انقطاع خلال العامين السابقين نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/كاف-يعلن-موعد-ومكان-استضافة-حفل-جوائز-الأفضل-في-أفريقيا-لعام-2022-1063856695.html
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رياضة

"كاف" يعلن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2022

19:12 GMT 30.06.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLISالسنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح أثناء مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي
السنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح أثناء مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLIS
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي عن عام 2022.
وشهدت القائمة الأولية المكونة من 30 لاعبًا، تواجد محمد صلاح ورياض محرز وساديو ماني وأشرف حكيمي وفرانك كيسي وإدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي.

القائمة

محمد صلاح (ليفربول – مصر)، رياض محرز (مانشستر سيتي – الجزائر)، ساديو ماني (ليفربول – السنغال)، بيرتراند تراوري (أستون فيلا – بوركينا فاسو)، بلاتي توريه (بيراميدز – بوركينا فاسو).

وإدموند تابسوبا (باير ليفركوزن – بوركينا فاسو)، أندري فرانك زامبو أنجويسا (نابولي – الكاميرون)، كارل توكو إيكامبي (ليون – الكاميرون)، علي معلول (الأهلي – تونس).

وفينسنت أبو بكر (النصر – الكاميرون)، يوسف متشانجاما (جانجامب – الكاميرون)، فرانك كيسي (ميلان – كوت ديفوار)، سيباستيان هالير (أياكس أمستردام – كوت ديفوار).
رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف باتريس موتسيبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
"كاف" يعلن موعد ومكان استضافة حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2022
19 يونيو, 11:37 GMT
ومحمد عبد المنعم (الأهلي – مصر)، محمد النني (آرسنال – مصر)، محمد الشناوي (الأهلي – مصر)، موسى بارو (بولونيا – جامبيا)، نابي كيتا (ليفربول – غينيا)، نامبليس ميندي (ليستر سيتي – السنغال).

أليو ديانج (الأهلي – مالي)، هاماري تراوري (رين – مالي)، يفيس بيسوما (توتنام – مالي)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان – المغرب)، سفيان بوفال (آنجيه – المغرب)، يحيى جبران (الوداد – المغرب).

وياسين بونو (إشبيلية – المغرب)، موسيس سيمون (نانت – نيجيريا)، إدوارد ميندي (تشيلسي – السنغال)، كاليدو كوليبالي (نابولي – السنغال)، ساليو سيس (نانسي – السنغال).

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 21 من شهر يوليو/تموز المقبل في المغرب، بعد انقطاع خلال العامين السابقين نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا.
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