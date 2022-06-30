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https://arabic.sputniknews.com/20220630/لافروف-روسيا-وبيلاروسيا-تعتبران-أعمال-أمريكيا-في-مجال-المختبرات-البيولوجية-في-أوروبا-خطيرة-1064462454.html
لافروف: روسيا وبيلاروسيا تعتبران أعمال أمريكا في مجال المختبرات البيولوجية في أوروبا خطيرة
لافروف: روسيا وبيلاروسيا تعتبران أعمال أمريكا في مجال المختبرات البيولوجية في أوروبا خطيرة
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي اليوم الخميس أن روسيا وبيلاروسيا تشتركان في الرأي حول خطر... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T13:01+0000
2022-06-30T13:14+0000
روسيا
سيرغي لافروف
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وقال: "أثناء تبادل وجهات النظر حول الاستقرار الاستراتيجي والسيطرة على انتشار الأسلحة، أولينا اهتمامًا خاصًا للأمن البيولوجي. ونتفق على أن أنشطة الأمريكيين في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي خطيرة للغاية. إنها غير شفافة. تشهد الأدلة التي تم العثور عليها على المخاطر التي ينطوي عليها عمل المختبرات البيولوجية الأمريكية، مختبرات البنتاغون البيولوجية في أوكرانيا".
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روسيا, سيرغي لافروف

لافروف: روسيا وبيلاروسيا تعتبران أعمال أمريكا في مجال المختبرات البيولوجية في أوروبا خطيرة

13:01 GMT 30.06.2022 (تم التحديث: 13:14 GMT 30.06.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي اليوم الخميس أن روسيا وبيلاروسيا تشتركان في الرأي حول خطر الأنشطة العسكرية البيولوجية الأمريكية في فضاء رابطة الدول المستقلة، ونشاط واشنطن غير شفاف.
وقال: "أثناء تبادل وجهات النظر حول الاستقرار الاستراتيجي والسيطرة على انتشار الأسلحة، أولينا اهتمامًا خاصًا للأمن البيولوجي. ونتفق على أن أنشطة الأمريكيين في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي خطيرة للغاية. إنها غير شفافة. تشهد الأدلة التي تم العثور عليها على المخاطر التي ينطوي عليها عمل المختبرات البيولوجية الأمريكية، مختبرات البنتاغون البيولوجية في أوكرانيا".
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