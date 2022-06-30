https://arabic.sputniknews.com/20220630/لبنان-المنتجعات-السياحية-لحاملي-الدولار-والمقتدرين-والشواطئ-الشعبية-لعامة-الناس-صور-1064458813.html

لبنان... المنتجعات السياحية لحاملي الدولار والمقتدرين والشواطئ الشعبية لعامة الناس.. صور

لبنان... المنتجعات السياحية لحاملي الدولار والمقتدرين والشواطئ الشعبية لعامة الناس.. صور

تبدل نمط عيش اللبنانيين مع دخول البلاد في أزمة اقتصادية حادة عام 2019، وأصبح المواطن يبحث عن بدائل بأقل كلفة وجودة من الغذاء واللباس إلى وسائل الترفيه، ومع... 30.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-30T11:55+0000

2022-06-30T11:55+0000

2022-06-30T11:55+0000

تقارير سبوتنيك

لبنان

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على شاطئ الرملة البيضاء في بيروت المئات من الناس، أفرادا وعائلات جاؤوا ومعهم عدّة الاستجمام من كراسي وطاولات ومظلات بالإضافة إلى الطعام وغيره، مقصدهم الاستمتاع.أما الشاب علي شاهين، فيقول إن "المسابح والمنتجعات الخاصة أصبحت خارج حساباتنا، لم يعد لدينا القدرة على تحمل تكلفة المواصلات المرتفعة ورسم الدخول بالإضافة إلى الطعام والشراب، الشاطئ هنا مجاني وباستطاعتك إحضار كرسيك الخاص والطاولة وإدخال ما توفر لك من طعام، ولكن يبقى الهدف هو الاستمتاع بأشعة البحر وممارسة السباحة".وزير السياحة... التسعير بالدولارأصدرت وزارة السياحة اللبنانية، في 2 حزيران/يونيو، سمحت فيه للمؤسسات السياحية التسعير بالدولار وجاء في التعميم "تسمح وزارة السياحة وبشكل استثنائي واختياري خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر هذا التعميم، الخميس في 2 حزيران 2022 ولغاية نهاية شهر أيلول 2022 ضمناً، للمؤسسات السياحية كافة في لبنان بإعلان لوائح أسعارها بالدولار الأميركي على أن تصدر الفاتورة النهائية مسعرّة بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي".لبنان خدمات ذات جودة عالية وأسعار جيدةسجلت المنتجعات السياحية حجوزات عالية وسط ارتفاع أعداد الوافدين عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وهذا ما أكده ‏وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، اليوم عبر تغريدة على حسابه في التويتر، قائلا: "ما زالت النتائج واعدة، وعلى قدر التوقعات أيضا، حركة هبوط الطائرات ترتفع وتيرتها يوماً بعد يوم، وأعداد الوافدين إلى المطار تزداد عن اليوم الذي سبق، الأربعاء 29-6-2022/ 93 رحلة وصول وعلى متنها 15444 وافداً".وفي هذا السياق، قال الأمين العام للاتحاد ورئيس نقابة المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي لـ"سبوتنيك" إن " الإقبال جيد جدا ونتوقع صيف واعدا"، وأكد أن "هذا هو المسار الصحيح للسياحة في لبنان"، وتوقع بيروتي أن "يدخل القطاع السياحي إلى البلاد 3 مليار دولار".وأضاف: "من المؤسف أن هذا الموسم كان يجب أن يواكب بعملية إصلاحية إنقاذية كبيرة للاقتصاد الوطني من قبل الحكومة اللبنانية عوضا عن تغريد القطاع السياحي منفردا".وختم: "في ظل أزمة اقتصادية كبيرة نعيش فيها، المؤسسات السياحية تقدم جميع الخدمات على نفقتها، وأولها الطاقة التي ارتفعت كلفتها بشكل كبير، لذلك الجميع سيعمل ويجني الأموال ولكن الأرباح ستكون ضئيلة".

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