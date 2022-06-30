https://arabic.sputniknews.com/20220630/لوكاشينكو-الناتو-يعزز-قواته-بالقرب-من-الحدود-ومن-المهم-حماية-بيلاروسيا-1064446712.html
لوكاشينكو: الناتو يعزز قواته بالقرب من الحدود ومن المهم حماية بيلاروسيا
لوكاشينكو: الناتو يعزز قواته بالقرب من الحدود ومن المهم حماية بيلاروسيا
صرح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أنه في الظروف التي يكون فيها الجنوب مضطربًا، ويقوم الناتو ببناء مجموعة من القوات بالقرب من الحدود البيلاروسية، تصبح قضايا... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T08:30+0000
2022-06-30T08:30+0000
2022-06-30T08:32+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
ألكسندر لوكاشينكو
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وقال، اليوم الخميس، في حفل تقديم جوائز الدولة في مينسك: "لسوء الحظ، الوضع مضطرب في جنوب بيلاروسيا، تحتشد مجموعة من قوات الناتو، كما نرى، في غرب وشمال بيلاروسيا، تزداد قوة. نحن بحاجة إلى حماية بلدنا وشعبنا بأي ثمن".لفت لوكاشينكو الانتباه إلى أن الجوائز تم تنظيمها عشية عيد الدولة الرئيسي - يوم الاستقلال، الذي يتم الاحتفال به في 3 يوليو/تموز. وذكر أن "الاستقلال هو أعظم ثروة لأي دولة، بما في ذلك الدولة البيلاروسية". وشدد الرئيس على أنه "سوف نعتني به، وسوف نناضل من أجله كما فعل أسلافنا الأبطال. ببساطة ليس لدينا خيار آخر".
https://arabic.sputniknews.com/20220630/رئيسة-وزراء-إستونيا-قوات-الناتو-تباشر-على-الفور-تعزيز-الجبهة-الشرقية-1064444293.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم, ألكسندر لوكاشينكو
لوكاشينكو: الناتو يعزز قواته بالقرب من الحدود ومن المهم حماية بيلاروسيا
08:30 GMT 30.06.2022 (تم التحديث: 08:32 GMT 30.06.2022) تابعنا عبر
صرح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أنه في الظروف التي يكون فيها الجنوب مضطربًا، ويقوم الناتو ببناء مجموعة من القوات بالقرب من الحدود البيلاروسية، تصبح قضايا حماية الجمهورية مهمة.
وقال، اليوم الخميس، في حفل تقديم جوائز الدولة في مينسك: "لسوء الحظ، الوضع مضطرب في جنوب بيلاروسيا، تحتشد مجموعة من قوات الناتو، كما نرى، في غرب وشمال بيلاروسيا، تزداد قوة. نحن بحاجة إلى حماية بلدنا وشعبنا بأي ثمن".
لفت لوكاشينكو الانتباه إلى أن الجوائز تم تنظيمها عشية عيد الدولة الرئيسي - يوم الاستقلال، الذي يتم الاحتفال به في 3 يوليو/تموز. وذكر أن "الاستقلال هو أعظم ثروة لأي دولة، بما في ذلك الدولة البيلاروسية". وشدد الرئيس على أنه "سوف نعتني به، وسوف نناضل من أجله كما فعل أسلافنا الأبطال. ببساطة ليس لدينا خيار آخر".