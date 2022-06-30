https://arabic.sputniknews.com/20220630/ماكرون-لا-ينبغي-استخدام-الأسلحة-الفرنسية-لمهاجمة-روسيا-1064461980.html
ماكرون: لا ينبغي استخدام الأسلحة الفرنسية لمهاجمة روسيا
ماكرون: لا ينبغي استخدام الأسلحة الفرنسية لمهاجمة روسيا
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب قمة الناتو في مدريد، أنه لا ينبغي استخدام الأسلحة الفرنسية لمهاجمة روسيا، وإنما فقط لحماية أوكرانيا. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T12:59+0000
2022-06-30T12:59+0000
2022-06-30T12:59+0000
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
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وقال في مؤتمر صحفي: "سنواصل تجهيز وتدريب (القوات الأوكرانية)، ليس لمهاجمة أراضي روسيا، ولكن لحماية أراضي أوكرانيا". وتم البث في قصر الإليزيه.في وقت سابق، قال ماكرون إن دول مجموعة السبع تتفق على ضرورة تزويد أوكرانيا بأسلحة للدفاع وليس للهجوم.ويذكر أن الحلفاء في "الناتو"، أكدوا عزمهم نشر قوات إضافية قوية جاهزة للقتال في شرق أوروبا، مدعومة بتعزيزات ومعدات جاهزة، فضلا عن زيادة التدريبات الدفاعية الجماعية للاستعداد لعمليات عالية الكثافة ومتعددة المجالات لضمان تعزيز أمن الدول الحليفة.هذا ووصف قادة "الناتو" الذين اعتمدوا خارطة طريق استراتيجية جديدة في قمة مدريد، روسيا بأنها "أكبر تهديد مباشر لأمن الحلفاء والسلام" في المنطقة الأورو-أطلسية.وبعد أن كانت روسيا توصف بأنها "شريك استراتيجي" في خارطة الطريق السابقة التي وضعت عام 2010، جاء في الوثيقة الجديدة أنه "لا يمكننا استبعاد احتمال وقوع هجوم على سيادة أو وحدة أراضي الحلفاء".
أخبار فرنسا
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون
ماكرون: لا ينبغي استخدام الأسلحة الفرنسية لمهاجمة روسيا
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صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب قمة الناتو في مدريد، أنه لا ينبغي استخدام الأسلحة الفرنسية لمهاجمة روسيا، وإنما فقط لحماية أوكرانيا.
وقال في مؤتمر صحفي: "سنواصل تجهيز وتدريب (القوات الأوكرانية)، ليس لمهاجمة أراضي روسيا، ولكن لحماية أراضي أوكرانيا". وتم البث في قصر الإليزيه.
في وقت سابق، قال ماكرون إن دول مجموعة السبع تتفق على ضرورة تزويد أوكرانيا بأسلحة للدفاع وليس للهجوم.
ويذكر أن الحلفاء في "الناتو"، أكدوا عزمهم نشر قوات إضافية قوية جاهزة للقتال في شرق أوروبا، مدعومة بتعزيزات ومعدات جاهزة، فضلا عن زيادة التدريبات الدفاعية الجماعية للاستعداد لعمليات عالية الكثافة ومتعددة المجالات لضمان تعزيز أمن الدول الحليفة.
هذا ووصف قادة "الناتو" الذين اعتمدوا خارطة طريق استراتيجية جديدة في قمة مدريد، روسيا بأنها "أكبر تهديد مباشر لأمن الحلفاء والسلام" في المنطقة الأورو-أطلسية.
وبعد أن كانت روسيا توصف بأنها "شريك استراتيجي" في خارطة الطريق السابقة التي وضعت عام 2010، جاء في الوثيقة الجديدة أنه "لا يمكننا استبعاد احتمال وقوع هجوم على سيادة أو وحدة أراضي الحلفاء".