https://arabic.sputniknews.com/20220630/مجلسا-النواب-والدولة-في-ليبيا-يتوافقان-على-صياغة-دستور-يهدف-لبناء-دولة-مدنية-ديمقراطية-1064474938.html
مجلسا النواب والدولة في ليبيا يتوافقان على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية
مجلسا النواب والدولة في ليبيا يتوافقان على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية
أعلن البرلمان الليبي، اليوم الخميس، عن توافق مجلسي النواب والدولة على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T20:00+0000
2022-06-30T20:00+0000
2022-06-30T20:09+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1062933032_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_3a44e3fa01d5bc5233282308668280d4.jpg
وجاء في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أنه "تم التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة، ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي مجلس الشيوخ بمدينة سبها".وأضاف البيان: "نؤكد بأن مطالبنا ثوابت لا تخرج عن ضمان تحقيق المشاركة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي تحت مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاث، وتوفير فرص المشاركة للجميع طبقا لدستور كامل شامل لا يسمح بأي انحراف أو انفراد بالسلطة".وأشار البيان إلى أن "اللقاء القادم سيعقد بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة، ونتطلع إلى أن نخلص فيه إلى تجاوز العقبات لضمان تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وفي الموعد المقرر".ولطالما راود حلم صياغة الدستور وإصداره كل ليبي، لكنه لم يكتمل بسبب الصراعات الحزبية والجهوية التي عمت في البلاد، بعد انتخاب لجنة لصياغة مشروع للدستور.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1062933032_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_d62e4577397fe95be1fd191595a28c93.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
مجلسا النواب والدولة في ليبيا يتوافقان على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية
20:00 GMT 30.06.2022 (تم التحديث: 20:09 GMT 30.06.2022) تابعنا عبر
أعلن البرلمان الليبي، اليوم الخميس، عن توافق مجلسي النواب والدولة على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية
وجاء في بيان حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه أنه "تم التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة، ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي مجلس الشيوخ بمدينة سبها".
وتابع البيان أنه تم التوافق كذلك على أن "اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وأن الشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع، وتراعى حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش، وأن يوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة".
وأضاف البيان: "نؤكد بأن مطالبنا ثوابت لا تخرج عن ضمان تحقيق المشاركة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي تحت مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاث، وتوفير فرص المشاركة للجميع طبقا لدستور كامل شامل لا يسمح بأي انحراف أو انفراد بالسلطة".
وأشار البيان إلى أن "اللقاء القادم سيعقد بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة، ونتطلع إلى أن نخلص فيه إلى تجاوز العقبات لضمان تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وفي الموعد المقرر".
ولطالما راود حلم صياغة الدستور وإصداره كل ليبي، لكنه لم يكتمل بسبب الصراعات الحزبية والجهوية التي عمت في البلاد، بعد انتخاب لجنة لصياغة مشروع للدستور.