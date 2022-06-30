https://arabic.sputniknews.com/20220630/مجلس-الأمن-الروسي-تجميد-أصول-روسيا-في-الخارج-واحدة-من-أكبر-عمليات-السرقة-بالتاريخ-1064438138.html
مجلس الأمن الروسي: تجميد أصول روسيا في الخارج "واحدة من أكبر عمليات السرقة بالتاريخ"
مجلس الأمن الروسي: تجميد أصول روسيا في الخارج "واحدة من أكبر عمليات السرقة بالتاريخ"
وصف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، تجميد أصول روسيا في الخارج على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بـ "واحدة من أكبر عمليات... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T00:26+0000
2022-06-30T00:26+0000
2022-06-30T00:26+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقال فينيديكتوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "دعونا نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية، تجميد الأصول الروسية هو واحدة من أكبر عمليات السرقة في التاريخ".وأضاف: "والمفارقة هي أن منظمي هذه الجريمة هم نفس الأشخاص الذين تحملوا في السابق مسؤولية الحفاظ على الهيكل الاقتصادي العالمي"، مشبها الواقعة "بوضع ثعلب مشرفا على حراسة قن دجاج ..(.)".ووفقا له، كل هذا يقود إلى التدمير الذاتي لنظام بريتون وودز سيئ السمعة.يذكر أن نظام "بريتون وودز" أول نموذج لنظام نقدي قابل بالكامل للتفاوض يهدف إلى تنظيم العلاقات بين الدول المستقلة.واتفاقية بريتون وودز، في 22 يوليو/ تموز 1944 بالولايات المتحدة، هي اتفاقية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من أجل إنشاء نظام أسعار صرف العملات الخاصة بالدول المتقدمة؛ وبموجب الاتفاقية أصبح الدولار الأمريكي عملة الاحتياطي الدولي.نتج عن مؤتمر "بريتون وودز" إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتفاقية العامة للتعرفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/خبير-اقتصاد-عالمي-مختلف-عن-معاهدة-بريتون-وودز-سينشأ-حال-استمر-فرض-العقوبات-على-روسيا-1059663729.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
مجلس الأمن الروسي: تجميد أصول روسيا في الخارج "واحدة من أكبر عمليات السرقة بالتاريخ"
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وصف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، تجميد أصول روسيا في الخارج على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بـ "واحدة من أكبر عمليات السرقة في التاريخ".
موسكو - سبوتنيك
. وقال فينيديكتوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "دعونا نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية، تجميد الأصول الروسية هو واحدة من أكبر عمليات السرقة في التاريخ".
وأضاف: "والمفارقة هي أن منظمي هذه الجريمة هم نفس الأشخاص الذين تحملوا في السابق مسؤولية الحفاظ على الهيكل الاقتصادي العالمي"، مشبها الواقعة "بوضع ثعلب مشرفا على حراسة قن دجاج ..(.)".
ووفقا له، كل هذا يقود إلى التدمير الذاتي لنظام بريتون وودز سيئ السمعة.
يذكر أن نظام "بريتون وودز"
أول نموذج لنظام نقدي قابل بالكامل للتفاوض يهدف إلى تنظيم العلاقات بين الدول المستقلة.
واتفاقية بريتون وودز، في 22 يوليو/ تموز 1944 بالولايات المتحدة، هي اتفاقية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من أجل إنشاء نظام أسعار صرف العملات الخاصة بالدول المتقدمة؛ وبموجب الاتفاقية أصبح الدولار الأمريكي عملة الاحتياطي الدولي
.
نتج عن مؤتمر "بريتون وودز" إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتفاقية العامة للتعرفة.