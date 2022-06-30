https://arabic.sputniknews.com/20220630/مجلس-النواب-الليبي-الاقتراح-الأمريكي-حول-الانتخابات-والمسار-السياسي-آراء-تعمق-الأزمة-1064438892.html
مجلس النواب الليبي: الاقتراح الأمريكي حول الانتخابات والمسار السياسي "آراء تعمق الأزمة"
مجلس النواب الليبي: الاقتراح الأمريكي حول الانتخابات والمسار السياسي "آراء تعمق الأزمة"
اعتبر أعضاء مجلس النواب الليبي الداعمين للتوافق اقتراح السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند إجراء انتخابات عامة في البلاد دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T04:43+0000
2022-06-30T04:43+0000
2022-06-30T04:43+0000
أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي - سبوتنيك. واستغرب مجلس النواب في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه من تصريحات السفير الأمريكي حول الانتخابات والمسار السياسي، واعتبرها " آراء تعمّق الأزمة وتشجع الأطراف الخارجة على القانون أن تستمر في غيها وتضفي على أفعالها الشرعية".وأوضح أعضاء البرلمان الليبي في بيانهم أن "هذا التصريحات تأتي في الوقت الذي كنا ننتظر فيه دعم المجتمع الدولي للجهود الجادة التي يقوم بها مجلسي النواب والأعلى للدولة لأجل الوصول إلى أساس دستوري توافقي وقوانين انتخابية من شأنها إجراء الانتخابات في اقرب وقت وفي ظروف ملائمة تضمن النجاح والقبول بالنتائج"كما أعلن البيان رفض الدعوة الأمريكية لإجراء انتخابات بإشراف سلطات متعددة بالدولة، موضحين أنها "تشكل خطر على سلامة العملية الانتخابية ونتائجها وما يمثله من إضفاء للشرعية على جهات متعددة تغضب السلطة".وطالب الأعضاء في بيانهم "البعثة الأممية وجميع الدول المتدخلة في الشأن الليبي إلى ضرورة احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووقف التدخلات السافرة والتصريحات المستفزة والمقترحات المشبوهة لإدارة موارد البلاد ومحاولات فرض الوصاية عليها".وقدم سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أمس الأربعاء، شرحا لآلية مستفيد التي طرحها أخيرا لإدارة الإنفاق الحكومي في ليبيا، مؤكدا أن الأخذ بهذه الآلية يعود إلى السلطات الليبية.وقال نورلاند خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس، إن "الآلية هي فكرة أو اقتراح ناقشته واقترحته مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة من مؤتمر برلين والتي تتشكل من أربع جهات هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر".وأضاف نورلاند أن "طرحه بخصوص إجراء الانتخابات في ليبيا في ظل وجود الحكومتين جاء بعد النظر إلى عدة عوامل سياسية"، موضحاً أن "هذا الطرح ما هو إلا مجرد فكرة حتى اللحظة، وأن الليبيين وحدهم من يحددون مدى نجاحها".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار ليبيا اليوم
مجلس النواب الليبي: الاقتراح الأمريكي حول الانتخابات والمسار السياسي "آراء تعمق الأزمة"
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اعتبر أعضاء مجلس النواب الليبي الداعمين للتوافق اقتراح السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند إجراء انتخابات عامة في البلاد دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين" آراء تعمّق الأزمة" وتدخل بالشأن الليبي.
بنغازي - سبوتنيك
. واستغرب مجلس النواب في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه من تصريحات السفير الأمريكي حول الانتخابات والمسار السياسي، واعتبرها " آراء تعمّق الأزمة وتشجع الأطراف الخارجة على القانون أن تستمر في غيها وتضفي على أفعالها الشرعية".
وأوضح أعضاء البرلمان الليبي في بيانهم أن "هذا التصريحات تأتي في الوقت الذي كنا ننتظر فيه دعم المجتمع الدولي للجهود الجادة التي يقوم بها مجلسي النواب والأعلى للدولة لأجل الوصول إلى أساس دستوري توافقي وقوانين انتخابية من شأنها إجراء الانتخابات في اقرب وقت وفي ظروف ملائمة تضمن النجاح والقبول بالنتائج"
كما أعلن البيان رفض الدعوة الأمريكية لإجراء انتخابات بإشراف سلطات متعددة بالدولة، موضحين أنها "تشكل خطر على سلامة العملية الانتخابية ونتائجها وما يمثله من إضفاء للشرعية على جهات متعددة تغضب السلطة".
وطالب الأعضاء في بيانهم "البعثة الأممية وجميع الدول المتدخلة في الشأن الليبي إلى ضرورة احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووقف التدخلات السافرة والتصريحات المستفزة والمقترحات المشبوهة لإدارة موارد البلاد ومحاولات فرض الوصاية عليها".
وقدم سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أمس الأربعاء، شرحا لآلية مستفيد التي طرحها أخيرا لإدارة الإنفاق الحكومي في ليبيا، مؤكدا أن الأخذ بهذه الآلية يعود إلى السلطات الليبية.
وقال نورلاند خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس، إن "الآلية هي فكرة أو اقتراح ناقشته واقترحته مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة من مؤتمر برلين والتي تتشكل من أربع جهات هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر".
وأضاف نورلاند أن "طرحه بخصوص إجراء الانتخابات في ليبيا في ظل وجود الحكومتين جاء بعد النظر إلى عدة عوامل سياسية"، موضحاً أن "هذا الطرح ما هو إلا مجرد فكرة حتى اللحظة، وأن الليبيين وحدهم من يحددون مدى نجاحها".