https://arabic.sputniknews.com/20220630/محلل-سياسي-سوري-وحدة-الخندق-أمام-الناتو-فرضت-اعتراف-دمشق-بجمهورتي-دونيتسك-ولوغانسك-1064459994.html

محلل سياسي سوري: "وحدة الخندق" أمام الناتو فرضت اعتراف دمشق بجمهورتي دونيتسك ولوغانسك

محلل سياسي سوري: "وحدة الخندق" أمام الناتو فرضت اعتراف دمشق بجمهورتي دونيتسك ولوغانسك

اعتبر المحلل السياسي والاستراتيجي، الدكتور أسامة دنورة، أن تأثير الاعتراف السوري بجمهورتي دونيتسك ولوغانسك على العلاقات بين سوريا وأوكرانيا هو آخر ما يمكن أن... 30.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-30T12:14+0000

2022-06-30T12:14+0000

2022-06-30T12:14+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار سوريا اليوم

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وأضاف الدكتور دنورة في تصريح خاص لمراسل "سبوتنيك"، أن "حكومة كييف هي صنيعة فاضحة المعالم لحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية وهي لا تمثل الشعب الأوكراني وتعمل ضده، وقد أدخلت أوكرانيا في نفق مظلم لا نهاية واضحة له ولا ضوء في آخره نتيجة رغبة زيلينسكي في خدمة مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ولو على حساب اقتصاد أوكرانيا واستقرارها والسلم فيها وعلى حساب مصالح وحياة الشعب الأوكراني ووحدة أراضيه".وأوضح المحلل السياسي السوري أنه: "يمكن للاعتراف من قبل الجمهورية العربية السورية بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، أن يوسع مساحة الاعتراف السياسي بهما ويساهم بفرض هذا الأمر الواقع على المستوى الدولي".مستدركًا قوله: "بمعنى آخر، هناك العديد من الدول الغربية حاولت أن تفرض اعترافاً باستقلال تايوان وقبرص الشمالية التي أقامها الاحتلال التركي، لكنها لم تحظ باعتراف دولي، واليوم حين يكون هناك اعتراف دولي بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك والذي تساهم فيه سوريا، فهذا سيكرس واقعاً يتمثل باعتراف الدول بهما وإقامة علاقات دبلوماسية معها، مما يمهد لاحقاً لأن تكون دولاً مكتملة السيادة لتحصل على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".وتابع دنورة حديثه لـ "سبوتنيك" بالقول: "اليوم الطرفان معاقبان ومحاصران، والعلاقات بينهما تفتح مجالاً للتعاون ضمن إطار محاولات العزل والحصار، وبالتالي سوف يكون هناك متنفس اقتصادي لكل من سوريا وجمهوريتي دونباس.. سابقاً كان هناك تعاون مع جمهورية القرم من قبل الدولة السورية، وأيضاً حين نتحدث عن الجمهوريتين القريبتين من البحر الأسود وتقعان على تخوم روسيا الاتحادية في موقع مهم واستراتيجي في شرق أوروبا، فهذا يعتبر قيمة مضافة للاعتراف بهاتين الدولتين والعلاقات الاقتصادية مع كل منهما".سرعة الاعتراف تستند إلى وحدة الخندقولفت المحلل الاستراتيجي السوري إلى أن "سرعة الاعتراف السوري بهاتين الجمهوريتين تكمن في نقطة مهمة وهي أن كلا البلدين يخوضان صراعاً ذو معالم مشتركة ضد الهيمنة الأمريكية، وهما في موقع الصدام والعزل والعقوبات المفروضة من قبل الغرب وسيتعرضان مستقبلاً لإجراءات عديدة من قبل الدول الغربية وحلف الناتو، وبالتالي محاولات الهيمنة الأمريكية فرضت وحدة الخندق ما بين هذهن الطرفين، وهذا ينطبق على كل دولة أخرى تخضع أو يحاول الأمريكان أن يستهدفوها بالحصار والعزل مثل إيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا والعديد من الدول التي تعاني من الإجراءات الأمريكية والتي تضعها الظروف في الخندق المشترك ضد الهيمنة الأمريكية وضد الحصار الأمريكي".وفي ختام حديثه لـ "سبوتنيك"، أشار الدكتور دنورة إلى أن "الدولة السورية تدرك تماماً محاولات الضغط على روسيا الاتحادية وعزلها، وهي تمثل استراتيجية قادمة للناتو على ما يبدو والتي ستستهدف أيضاً الصين باعتبارها عدواً للناتو، لذلك تدرك سوريا أن أي تدعيم لمصالح روسيا الاتحادية هو يصب بمصلحتها بشكل مباشر، فالحليف الروسي قدم الكثير لسوريا، وهو اليوم يساهم في بسط مظلة استراتيجية لحماية سوريا من احتمالات الاعتداء عليها من الخارج من خلال تواجد قواته الجو فضائية وقواعده العسكرية على الأراضي السورية وفقاً للمعاهدات العسكرية المشتركة، وبالتالي فاي تدعيم للموقف الروسي وللسياسة الخارجية الروسية يصب بشكل مباشر في مصلحة الدولة السورية والسياسة الخارجية السورية".

https://arabic.sputniknews.com/20220629/سوريا-تقرر-الاعتراف-بجمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين-1064415678.html

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أخبار سوريا اليوم