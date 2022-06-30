عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220630/مصدر-لـسبوتنيك-وكالة-الاستخبارات-الأمريكية-تجند-مسلحي-داعش-لإرسالهم-إلى-أوكرانيا--1064453987.html
مصدر لـ"سبوتنيك": وكالة الاستخبارات الأمريكية تجند مسلحي "داعش" لإرسالهم إلى أوكرانيا
مصدر لـ"سبوتنيك": وكالة الاستخبارات الأمريكية تجند مسلحي "داعش" لإرسالهم إلى أوكرانيا
قال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن وكالة الاستخبارات الأمريكية تقوم بتجنيد مسلحي "داعش" لإرسالهم إلى أوكرانيا. 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T10:38+0000
2022-06-30T10:46+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تنظيم داعش الإرهابي
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062577624_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_9f45e1a9498b8126e1ece4c18663bbca.jpg
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "وفقا للمعلومات المتاحة، تعمل وكالة الاستخبارات الأمريكية بنشاط على تجنيد مقاتلي "داعش" المحتجزين في السجون والمعسكرات، التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا. يقوم الأمريكيون بنقل الإرهابيين إلى منشآتهم بحجة إجراء تحقيقات إضافية مع احتمال نقلهم إلى أوروبا".ووفقا للمصدر، "فقد سلم الأكراد حتى الآن للجانب الأمريكي عدة قيادات رفيعة المستوى ونحو 90 من مقاتلي "داعش"، معظمهم من مواطني دول الاتحاد الأوروبي والعراق وكذلك مهاجرين من الشيشان، ومن جمهورية ومنطقة شينغيانغ الإيغوارية ذات الحكم الذاتي في الصين".وأشار المصدر إلى أنه "من المقرر نشرهم على أراضي القاعدة العسكرية الأمريكية" التنف "جنوب سوريا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062577624_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_4c6a4ee1b7a9cdee64517df6ef119f1e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار أوكرانيا

مصدر لـ"سبوتنيك": وكالة الاستخبارات الأمريكية تجند مسلحي "داعش" لإرسالهم إلى أوكرانيا

10:38 GMT 30.06.2022 (تم التحديث: 10:46 GMT 30.06.2022)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن وكالة الاستخبارات الأمريكية تقوم بتجنيد مسلحي "داعش" لإرسالهم إلى أوكرانيا.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "وفقا للمعلومات المتاحة، تعمل وكالة الاستخبارات الأمريكية بنشاط على تجنيد مقاتلي "داعش" المحتجزين في السجون والمعسكرات، التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا. يقوم الأمريكيون بنقل الإرهابيين إلى منشآتهم بحجة إجراء تحقيقات إضافية مع احتمال نقلهم إلى أوروبا".

ووفقا للمصدر، "فقد سلم الأكراد حتى الآن للجانب الأمريكي عدة قيادات رفيعة المستوى ونحو 90 من مقاتلي "داعش"، معظمهم من مواطني دول الاتحاد الأوروبي والعراق وكذلك مهاجرين من الشيشان، ومن جمهورية ومنطقة شينغيانغ الإيغوارية ذات الحكم الذاتي في الصين".

وأشار المصدر إلى أنه "من المقرر نشرهم على أراضي القاعدة العسكرية الأمريكية" التنف "جنوب سوريا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Женщина с коляской на набережной Херсона рядом с российским военным - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала