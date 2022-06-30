مصدر لـ"سبوتنيك": وكالة الاستخبارات الأمريكية تجند مسلحي "داعش" لإرسالهم إلى أوكرانيا
10:38 GMT 30.06.2022 (تم التحديث: 10:46 GMT 30.06.2022)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
© Sputnik . Alexey Kudenko/
قال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن وكالة الاستخبارات الأمريكية تقوم بتجنيد مسلحي "داعش" لإرسالهم إلى أوكرانيا.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "وفقا للمعلومات المتاحة، تعمل وكالة الاستخبارات الأمريكية بنشاط على تجنيد مقاتلي "داعش" المحتجزين في السجون والمعسكرات، التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا. يقوم الأمريكيون بنقل الإرهابيين إلى منشآتهم بحجة إجراء تحقيقات إضافية مع احتمال نقلهم إلى أوروبا".
ووفقا للمصدر، "فقد سلم الأكراد حتى الآن للجانب الأمريكي عدة قيادات رفيعة المستوى ونحو 90 من مقاتلي "داعش"، معظمهم من مواطني دول الاتحاد الأوروبي والعراق وكذلك مهاجرين من الشيشان، ومن جمهورية ومنطقة شينغيانغ الإيغوارية ذات الحكم الذاتي في الصين".
وأشار المصدر إلى أنه "من المقرر نشرهم على أراضي القاعدة العسكرية الأمريكية" التنف "جنوب سوريا".
ووفقا للمصدر، "فقد سلم الأكراد حتى الآن للجانب الأمريكي عدة قيادات رفيعة المستوى ونحو 90 من مقاتلي "داعش"، معظمهم من مواطني دول الاتحاد الأوروبي والعراق وكذلك مهاجرين من الشيشان، ومن جمهورية ومنطقة شينغيانغ الإيغوارية ذات الحكم الذاتي في الصين".
وأشار المصدر إلى أنه "من المقرر نشرهم على أراضي القاعدة العسكرية الأمريكية" التنف "جنوب سوريا".