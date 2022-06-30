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https://arabic.sputniknews.com/20220630/مصر-والبحرين-100-عام-من-التعاون-المشترك-1064462565.html
مصر والبحرين... 100 عام من التعاون المشترك
مصر والبحرين... 100 عام من التعاون المشترك
تجمع مصر والبحرين علاقة وثيقة منذ أكثر من 100 عام، حيث يتفق البلدان العربيان في عدد من قضايا المنطقة ويتعاونان فيها، كما أيد كل منهما الآخر في العديد من... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
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مصر والبحرين... 100 عام من التعاون المشترك

13:04 GMT 30.06.2022
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تجمع مصر والبحرين علاقة وثيقة منذ أكثر من 100 عام، حيث يتفق البلدان العربيان في عدد من قضايا المنطقة ويتعاونان فيها، كما أيد كل منهما الآخر في العديد من المواقف التاريخية الحاسمة.
مصر والبحرين... 100 عام من التعاون المشترك - سبوتنيك عربي
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