https://arabic.sputniknews.com/20220630/مصر-والبحرين-100-عام-من-التعاون-المشترك-1064462565.html
مصر والبحرين... 100 عام من التعاون المشترك
مصر والبحرين... 100 عام من التعاون المشترك
تجمع مصر والبحرين علاقة وثيقة منذ أكثر من 100 عام، حيث يتفق البلدان العربيان في عدد من قضايا المنطقة ويتعاونان فيها، كما أيد كل منهما الآخر في العديد من... 30.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-30T13:04+0000
2022-06-30T13:04+0000
2022-06-30T13:04+0000
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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مصر والبحرين... 100 عام من التعاون المشترك
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تجمع مصر والبحرين علاقة وثيقة منذ أكثر من 100 عام، حيث يتفق البلدان العربيان في عدد من قضايا المنطقة ويتعاونان فيها، كما أيد كل منهما الآخر في العديد من المواقف التاريخية الحاسمة.